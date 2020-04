GCC Pokémon, ragazzo multato a Busseto: era in giro a comprare le carte da gioco

Il GCC Pokémon continua a far impazzire tantissime persone, talvolta letteralmente: a Busseto, in provincia di Parma, un ragazzo è stato multato perché si trovava in giro a comprare le carte da gioco della celebre serie.

Tale motivazione non rappresenta ovviamente un caso di stretta necessità ai sensi delle attuali norme, ed è per questo che l'appassionato del GCC Pokémon ha dovuto fare i conti con la polizia municipale, finendo appunto per beccarsi una sanzione.

L'approccio duro del comune emiliano viene purtroppo giustificato dai numeri del contagio, che in quella zona d'Italia ha colpito tantissime persone e determinato numerosi decessi: una ragione più che valida per applicare il pugno di ferro.

"Non è il momento di allentare la presa", ha spiegato l'assessore Elisa Guareschi. "Busseto sta pagando un prezzo troppo alto in termini di contagiati e decessi: che ognuno faccia il suo dovere senza mettere a repentaglio gli altri con comportamenti irresponsabili."

Non si tratta dell'unico episodio di violazione ingiustificata della quarantena da parte di appassionati di videogame: ricorderete senz'altro del ragazzo denunciato per essere uscito dalla città per comprare PS4.