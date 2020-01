PS5: God of War 2, Spider-Man 2 e Horizon Zero Dawn 2 tutti in uscita nel 2021?

PS5 e i suoi giochi continuano a essere al centro di svariati rumor, gli ultimi dei quali vorrebbero God of War 2, Marvel's Spider-Man 2 e Horizon Zero Dawn 2 tutti in uscita nel corso del 2021.



Una dichiarazione del giornalista videoludico Imran Khan ha rivelato poco tempo fa che Marvel's Spider-Man 2 potrebbe arrivare prima del previsto, con un periodo di lancio fissato all'autunno del prossimo anno.



Per quanto riguarda invece God of War 2, ad alimentare le voci è stato un post di Santa Monica Studio che segnava l'inizio dei lavori, oltre alla notizia di un possibile reveal in concomitanza con PlayStation 5.



Infine, di Horizon Zero Dawn 2 si parla ormai da molto e un annuncio lavorativo ha rilanciato con insistenza le voci su di una possibile uscita nel 2021.



O magari, chissà, è possibile che uno di questi titoli arrivi anche prima, nello specifico alla fine di quest'anno, ad accompagnare il debutto di PS5. Del resto qualche produzione first party dovrà pur esserci nella line-up di lancio della console, no?