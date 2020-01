God of War 2, Sony Santa Monica annuncia l'inizio dei lavori?

Feels good to be back in the suit.💪 @SonySantaMonica pic.twitter.com/JlfnZB1r8Q

I lavori di God Of War 2 sono iniziati? Tutto dipende da come si interpreta il tweet di Kim Newman , narrative animator di Sony Santa Monica . Attraverso una curiosa immagine, ma soprattutto con i tag e il messaggio, Kim Newman potrebbe aver annunciato la partenza di una fase di sviluppo avanzata dell'atteso ritorno di Kratos. Ci vogliamo sperare?

Visto il successo di pubblico e critica (ecco la nostra recensione di God of War), è impensabile che Sony Santa Monica non stia lavorando alacremente sul secondo capitolo delle avventure di Kratos. Da qui ad avere un aggiornamento ufficiale sullo stato dei lavori, però, ne passa.



Il recente tweet di Kim Newman, Narrative Animator di Sony Santa Monica, però, lascia intendere che i lavori non solo siano iniziati, ma siano anche a buon punto. La ragazza, infatti, si è fatta immortalare con indosso la tuta per il motion capture e ha commentato la foto con un "è bello essere di nuovo nella tuta", un braccio muscoloso e ha taggato Sony Santa Monica.



Vero, potrebbe essere tutt'altro, però il braccio muscoloso, il "ritornata" e il tag diretto allo studio... Beh, noi ci speriamo. Una fase così avanzata dello sviluppo farebbe pensare ad un annuncio imminente. God of War 2 sarebbe la proverbiale ciliegina sulla torta di una presentazione di PS5 a febbraio con un evento dedicato.