L'art director di God of War torna in PlayStation, ma viene assunto da Naughty Dog

L'artista Raf Grassetti, noto soprattutto per il suo lavoro sulla serie God of War presso i Santa Monica Studio di Sony, è tornato in PlayStation, ma non nel suo vecchio studio. È stato assunto in Naughty Dog, dopo un breve periodo passato in Netflix, dove ha lavorato per circa 17 mesi a una nuova proprietà intellettuale tripla A ancora sconosciuta.

Com'è noto, Netflix ha ridotto i suoi investimenti sullo sviluppo dei videogiochi per puntare sull'intelligenza artificiale. Probabilmente è per questo che Grassetti ha deciso di tornare all'ovile, andando a occupare il ruolo di art director dentro lo studio dei The Last of Us e degli Uncharted.