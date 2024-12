Indiana Jones e l'Antico Cerchio è un gran bel gioco d'altri tempi, ma ce la farà contro i live service?

Indiana Jones e l'Antico Cerchio rientra in una tradizione antica, non solo per il fatto di essere un tie-in di una serie cinematografica degli anni 80, ma anche per il suo modello di produzione e per il modo in cui si pone al pubblico. Il bello del nuovo titolo di MachineGames è anche legato al suo essere un'avventura single player che non te le manda a dire, lanciandoti in mezzo all'azione tra enigmi da risolvere e narrazione avvolgente, come ci si potrebbe aspettare da un gioco LucasFilm Games trasportato nell'era moderna. Il pedigree della grande avventura single player emerge in maniera evidente, con il forte sapore vintage fornito dal soggetto scelto, che ovviamente guarda più al giocatore stagionato che non all'utenza nuovissima. Insomma, tutti elementi che molti videogiocatori apprezzano moltissimo, soprattutto di fronte all'avanzata dei tanto criticati live service, eppure i dati sulla fruizione raccontano una realtà un po' diversa.

Non sappiamo ancora nulla dei dati di vendita e forse non saranno facilmente visibili almeno per un po' e il fatto di affidarsi agli utenti contemporanei su Steam non ha molto senso in questo caso, trattandosi di un gioco che è stato lanciato al day one su Game Pass, dove verosimilmente si trova una gran parte dei giocatori al momento, ma è chiaro che siamo lontani dai risultati che stanno facendo registrare titoli come Path of Exile 2 e Marvel Rivals proprio in questo momento. Questo sembra dimostrare chiaramente come, nonostante quello che possano dire molti appassionati, i live service sono tutt'altro che in crisi, poiché basta azzeccare la formula giusta e diventa chiaro come i risultati potenzialmente raggiungibili da questa tipologia di giochi siano alquanto fuori portata per i giochi derivanti da produzioni standard, con proposte più tradizionali.