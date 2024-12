The Game Awards 2024 annuncia i 5 giochi finalisti nella categoria "Players' Voice": Cina e gacha in evidenza

Geoff Keighley ha annunciato i 5 giochi finalisti nella categoria "Players' Voice" dei The Game Awards 2024, e si tratta di scelte che dimostrano come l'industria videoludica cinese stia acquisendo un'importanza davvero notevole in questo settore, visto che quattro dei cinque titoli provengono da tale area.

Vediamo dunque quali sono i cinque giochi in questione:

Black Myth Waking

Genshin Impact

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

La categoria in questione viene interamente votata dagli utenti attraverso il sondaggio proposto sul sito ufficiale di The Game Awards, dunque è quella che risulta maggiormente "democratica", per così dire.