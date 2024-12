Le categorie dei The Game Awards andrebbero riviste?

Manca poco alla cerimonia legata ai videogiochi più attesa dell'anno e, anche questa volta, per lo show di Geoff Keighley non sono mancate le polemiche, tanto care ai videogiocatori. Quest'anno l'argomento preso di mira è l'espansione di Elden Ring candidata al titolo di Gioco dell'anno, ma non dimentichiamoci le diatribe passate, come quella sul tariffario per presentare i propri trailer, o la volta in cui venne discussa la poca diversità tra le persone che salgono sul palco. Qui, però, vogliamo concentrarci esclusivamente su una discussione che rimane fissa ogni anno: il malcontento per le categorie dei TGA che, a detta di molti, non sono bene a fuoco. Tra categorie in cui competono giochi apparentemente lontani da qualsiasi punto di vista, alla categoria Game Direction che quest'anno è la fotocopia dei nominati al GOTY, per molti queste premiazioni andrebbero ripensate. Andiamo ad esaminare quindi quali sono le categorie più contestate, i motivi dietro la loro presenza e, laddove possibile, suggerire qualche miglioria.

Debutto sì, debutto no Tra le categorie più discusse vi sono le due dedicate agli indie: Best Independent Game e Best Debut Indie Game. La prima è descritta richiedendo di votare per "straordinari risultati creativi o tecnici", mentre la seconda è descritta in generale come "miglior gioco di un nuovo team indipendente". Ciò che succede è che molti giochi sono spesso candidati in entrambe le categorie. D'altronde se un gioco è candidabile come miglior debutto, probabilmente sarà candidabile anche come miglior indie. Si potrebbero fare dei ragionamenti su cosa significa "miglior debutto", magari identificando anche il successo commerciale ottenuto da un debutto indipendente, oltre che meramente per la qualità del gioco. Ragionamento anche valido, ma non descritto in alcun modo nelle categorie, rafforzando la libera interpretazione. Inoltre il concetto di debut è un po' ambiguo, specie in un'industria che si fa via via più matura. Se un nuovo team è composto da veterani, è giusto che il loro gioco sia confrontabile con un team realmente novizio? Qual è il reale senso della doppia categoria, visto che alla fine vengono candidati titoli quasi sovrapponibili nelle due categorie? Quest'anno Animal Well e Balatro hanno dominato le categorie Indie. Entrambi titoli di debutto, entrambi con tante idee riuscite e con una visione originale per il genere di appartenenza La necessità di dare spazio agli indie è condivisibile ed una sola categoria ad hoc è probabilmente poco. Ma ragionando sulle motivazioni alla base, perché vogliamo che gli indie abbiano il loro spazio? Cos'hanno gli indie che i tripla A non hanno? In un mercato che vuole prendersi sempre meno rischi, gli indie sono rimasti gli unici a voler rischiare, a voler fare qualcosa di differente, a voler innovare. Potrebbe essere una soluzione una categoria Best Innovation in Design, non necessariamente prerogativa degli indie, ma in cui gli diverebbero i padroni induscussi. Diventerebbe inoltre più intuitivo individuare delle caratteristiche per votare degli indie come Best Innovation, laddove Best Indipendent Game punterebbe a premiare il miglior indie a prescindere dall'innovazione, considerando esclusivamente la qualità.

Strategia, simulazione, corse, sport, quanta roba! Cosa c'entra EA Sports FC con F1 24? Possono davvero competere? E i simulatori, ha senso farli competere con degli strategici? Arriviamo a due categorie dei TGA che rappresentano i mischioni, la categoria Best Sim/Strategy Game e Best Sports/Racing Game. La necessità dietro queste due categorie è chiara, ovvero dare spazio a generi di giochi che normalmente non lo troverebbero nelle categorie più prestigiose. Esprimere una preferenza tra giochi come Flight Simulator in mezzo a giochi di strategia risulta però complesso, perché non si sa bene quale elemento confrontare. Idem per giochi come EA Sports FC insieme ai giochi di corse. Best Sports / Racing è forse la categoria che rende più difficile confrontare direttamente i giochi nominati. La soluzione tuttavia non è così scontata. Ideare categorie troppo specifiche creerebbe un'altra problematica, ovvero non avere abbastanza esponenti da candidare. Anche se arrivassimo ad avere 5 simulatori o 5 giochi di corse in un anno, essere candidati non sarebbe più un vanto, in quanto le uscite sono così poche che la candidatura diventerebbe quasi d'obbligo. Allo stesso modo però la divisione in strategia / simulazione e sport / corse appare comunque problematica. In particolare, il genere dei simulativi ha più elementi in comune con la strategia o con gli sport e le corse? Alcuni simulativi hanno degli elementi di strategia intrinseci, come Farming Simulator o Cities Skyline, tuttavia non è sempre necessario. Ad esempio Flight Simulator difficilmente è associabile ad uno strategico, d'altra parte gli sportivi e i giochi di corse hanno necessariamente degli elementi simulativi, essendo delle emulazioni di sport reali. Spesso in questi casi gli elementi di simulazione sono resi in modo arcade, ma avere una categoria unica per tutti i giochi che simulano uno sport o un "mestiere" della realtà potrebbe avere il suo senso. Di simulatori di spicco inoltre ne escono pochi, mentre tra gli strategici non si fa fatica a trovare esponenti, specie considerando sia quelli in tempo reale che a turni. Spostare quindi i simulativi nella categoria Sport / Corse potrebbe essere la soluzione più adatta.

E tu, di che genere fai parte? Altre categorie che fanno spesso discutere sono le categorie verticali di genere, come Action-adventure, Action, RPG. All'interno di queste tre categorie sono ritrovabili spesso i candidati ai GOTY, proprio in virtù del fatto che rappresentano i generi più commerciali. Le polemiche riguardano il vedere degli sparatutto in prima persona competere con action in terza persona, o la categoria action-adventure in sé, è davvero troppo ampia. Il problema qui è alla radice: negli ultimi anni i generi commerciali si sono ibridati sempre di più, ed è riscontrabile una componente GDR in quasi tutti gli action, così come la componente avventurosa è diventata essenziale in moltissimi giochi. Basti pensare alla diffusione degli elementi soulslike nella maggior parte degli action, che aggiungono sia elementi di esplorazione, tramite un level design più strutturato di un action puro, sia elementi GDR, per creare un loop di gioco basato anche sulla progressione parametrica. Ormai è davvero difficile trovare degli Action puri, senza ibridazioni con elementi RPG o Soulslike Inoltre il problema è anche per come si dovrebbe "leggere" la categoria. Tra i candidati GDR, ad esempio, bisognerebbe votare i giochi con la miglior componente ruolistica, o il miglior gioco in assoluto tra giochi categorizzabili come Giochi di ruolo? La differenza non è così sottile, proprio perché l'appartenenza di giochi a generi specifici è un elemento molto dibattuto, e creare un sistema di generi coerente è pressoché impossibile. Vista la maturità del mercato e del pubblico che cresce di anno in anno, forse la soluzione sarebbe proprio rinominare categorie come Best RPG Game in Best RPG System. In questo modo verrebbero candidati giochi che si confronterebbero esclusivamente per le qualità di uno specifico sistema, e potrebbero essere candidati giochi a prescindere dal genere di appartenenza. In virtù di questo, Best Action / Adventure potrebbe diventare Best Adventure / Exploration System. Il focus sarebbe specifico sul creare sensazioni di avventura, a prescindere dal gioco, e anche di esplorazione, dando peso a giochi che sperimentano con trovate innovative in quanto a mappe e level design. Best Action Game pone nella stessa categoria giochi che non oseremmo confrontare in nessuna discussione al bar, come ad esempio Call of Duty con Wukong Per quel che riguarda il genere Action, l'idea è chiaramente creare competizione tra i giochi che puntano molto su riflessi, combo, e situazioni non influenzate troppo da aspetti parametrici. In questo caso potrebbe aver senso proporre Best Action Combat System, concentrandosi su quest'aspetto e rendendo meno vaga la categoria. Una critica che si potrebbe muovere è che così le nomination diventerebbero troppo "tecniche", quasi da addetti ai lavori, tuttavia lo sforzo sarebbe minimo visto che si tratterebbe di cambiare semplicemente "game" in "system", e forse un approccio del genere è anche richiesto da molti spettatori.

Giochi per famiglie, o da giocare in famiglia? Un'altra categoria non ben vista è Best Family Game, categoria dominata da Nintendo. La critica in questo caso riguarda il fatto che ci finiscano a prescindere i migliori giochi "pucciosi" e con un'estetica adatta anche ai bambini. L'impostazione della categoria suggerisce tuttavia che andrebbero premiati i migliori giochi da giocare in famiglia, come ad esempio Mario Party. Certo è che non escono molti giochi come Mario Party nel giro di un anno. Cosa si intende precisamente per "family play"? Se si intende premiare il titolo da giocare con tutta la famiglia seduta davanti alla TV, Mario Party difficilmente verrà mai battuto La categoria potrebbe concentrarsi invece sul premiare tutti quei giochi che sono perfettamente adatti sia ai bambini che agli adulti, e il compito non è così semplice: creare giochi con uno stile colorato non li rende automaticamente adatti per entrambe le categorie. Pensare a un gioco che soddisfi contemporaneamente palati così differenti non è compito semplice, e una categoria Best Game for the whole family premierebbe quest'intento. Anche se probabilmente Nintendo la dominerebbe comunque.

Trama e narrativa, non proprio la stessa cosa, specie nei videogiochi Best Narrative quest'anno ha dato qualche grattacapo: vi è candidato Silent Hill 2, che non ha una trama originale, essendo un remake. È corretto candidarlo? Non sta a noi dare sentenze, ma c'è da dire che i remake al giorno d'oggi rielaborano molti aspetti della narrativa, tra scene di intermezzo, impostazione della telecamera, regia, recitazione. Ci sta quindi premiare il lavoro fatto in tal senso, ma effettivamente Best Narrative è un po' generico. Anche nel confronto tra i candidati, è difficile paragonare giochi che magari hanno una regia o un modo particolare di interagire con la storia, con altri giochi in cui il punto di forza è palesemente la trama. Quest'anno la candidatura di Silent Hill 2 come Best Narrative ha fatto discutere: è corretto candidare un remake che lascia invariata la trama dell'originale? Si potrebbe pensare di dividere Best Narrative Design da Best Plot&Writing, premiando nel primo caso i giochi con la miglior regia, ritmo, modi di interagire con la narrativa, e nel secondo caso i giochi scritti meglio nella sceneggiatura e più in generale nella scrittura. Potrebbero sembrare troppe categorie, ma ricordiamoci che la parte narrativa nei videogiochi è tra le più apprezzate dalla massa di videogiocatori, per cui potrebbe non essere una cattiva idea porci maggiore attenzione.