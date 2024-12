Mars Gaming MC-S2: Case Gaming Ultra-Compatto per PC ora in offerta su Amazon Italia

Il Mars Gaming MC-S2 , un case Micro-ATX ultra-compatto perfetto per il gaming, è disponibile su Amazon Italia al prezzo scontato di 25,90 €, rispetto al prezzo consigliato di 34,47 €, con uno sconto del 25%. Puoi trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Venduto e spedito da Amazon , il prodotto gode di reso gratuito fino al 15 gennaio 2025 e spedizione rapida. È un'ottima occasione per gli appassionati di gaming che cercano un case performante e dal design compatto.

Design compatto e prestazioni ottimizzate

Il Mars Gaming MC-S2 ridefinisce il concetto di efficienza in spazi ridotti grazie alle sue dimensioni ultra-compatte. Ideale per chi apprezza un'estetica minimalista senza sacrificare funzionalità, supporta schede madri Micro-ATX e Mini-ITX, offrendo la possibilità di integrare fino a 2 SSD e 1 HDD. Il design ottimizzato garantisce una ventilazione eccellente, mantenendo la scheda grafica e la CPU sempre fresche per prestazioni di gioco superiori.

Il case Mars Gaming MC-S2.

Dotato di due ventole FRGB Rainbow silenziose e di una griglia frontale che favorisce il flusso d'aria, questo case è progettato per offrire raffreddamento avanzato. Inoltre, supporta dissipatori a liquido fino a 240 mm e una ventola aggiuntiva da 120 mm per massimizzare l'efficienza termica.