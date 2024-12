iPad Pro non vende abbastanza: Apple riduce gli ordini di pannelli OLED a LG e Samsung

Secondo le ultime stime di UBI Research, la domanda di iPad Pro sarebbe inferiore alle aspettative. Per questo Apple avrebbe deciso per una consistente riduzione degli ordini di pannelli OLED ai suoi fornitori, ovvero LG Display e Samsung Display.

La situazione di LG e Samsung

Mentre gli schermi OLED di medie dimensioni si riprendono il mercato, anche grazie ai PC, le spedizioni di pannelli OLED di medie e grandi dimensioni di LG Display hanno registrato un calo del 34% nel terzo trimestre del 2024 rispetto al trimestre precedente. Analogamente, le vendite di pannelli OLED per tablet di Samsung Display sono diminuite del 38% nello stesso periodo.

iPad Pro monta il processore M4

Secondo le stime, Apple avrebbe inizialmente previsto di spedire 10 milioni di dispositivi iPad Pro nel 2024, ma a causa della scarsa domanda avrebbe rivisto i suoi piani a meno di 7 milioni di unità. Il motivo principale di questa flessione sembra essere legato ai prezzi elevati dei nuovi iPad Pro, che potrebbero aver scoraggiato una parte dei consumatori.

Sarà interessante osservare come Apple reagirà a questa situazione. L'azienda potrebbe decidere di rivedere la sua strategia di prezzo o, più verosimilmente, di puntare su nuove funzionalità e innovazioni per rendere i suoi iPad Pro ancora più appetibili. In ogni caso, la riduzione degli ordini a LG e Samsung rappresenta un segnale importante che non può essere ignorato.

Voi che cosa ne pensate? Sareste interessati ad un iPad Pro OLED con un prezzo inferiore? Oppure preferireste delle funzioni diverse? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.