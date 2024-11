Gli schermi OLED di medie dimensioni si riprendono il mercato, anche grazie ai PC

Questo trend è alimentato dalla crescente adozione di OLED in dispositivi come monitor, tablet e laptop, a causa di diversi fattori. Andiamo a vedere quali.

Le crescita degli schermi OLED di medie dimensioni

Come dicevamo, diversi fattori contribuiscono a questa forte crescita. Innanzitutto, i principali produttori di pannelli, come LG Display e Samsung Display stanno spostando la loro attenzione verso la produzione di pannelli OLED per monitor. Questa strategia permette loro di compensare il calo di domanda nel settore dei televisori, dove si registra una crescita continua dei MiniLED di grandi dimensioni. In parallelo, i produttori cinesi stanno incrementando la produzione di display OLED per tablet e notebook, cavalcando l'onda della crescente popolarità di questi dispositivi.

Le previsioni di Omdia sulle spedizioni di pannelli OLED di medie dimensioni

Un ulteriore impulso al mercato degli OLED di medie dimensioni arriva dall'adozione di questa tecnologia da parte di Apple nei suoi iPad Pro. La scelta del colosso di Cupertino ha un impatto significativo sulle spedizioni di OLED per tablet, contribuendo in modo sostanziale alla crescita complessiva del settore.

Omdia sottolinea inoltre un aspetto interessante legato alle dinamiche geopolitiche globali. I produttori di PC, nel tentativo di ridurre la dipendenza dai pannelli LCD prodotti in Cina, stanno orientando le loro scelte verso i pannelli OLED, la cui produzione è concentrata principalmente in Corea. Questa tendenza favorisce ulteriormente l'espansione del mercato degli OLED di medie dimensioni.

Voi che cosa ne pensate di queste tendenze? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, mentre nel settore dei monitor da gaming Samsung e LG si danno battaglia sulle frequenze di aggiornamento dei pannelli, arrivando fino a 500Hz.