Grand Theft Auto V: Premium Online Edition in offerta su Instant Gaming per il Black Friday

La Premium Online Edition di Grand Theft Auto V è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 8.69€, rispetto al prezzo originale di 29€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 10.60€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. La Premium Online Edition include il celebre Grand Theft Auto V, l'accesso a GTA Online, e tutti i contenuti aggiuntivi più recenti , come The Cayo Perico Heist, il Casinò e Resort Diamond, e Traffico d'armi.

Esplora un mondo ricco di possibilità

Inoltre, questa edizione offre il Criminal Enterprise Starter Pack, un pacchetto ideale per chi si affaccia per la prima volta al mondo di GTA Online, con un valore totale di oltre 10 milioni di GTA$. Riceverai anche un bonus di 1.000.000 di GTA$, da spendere come preferisci.

Grand Theft Auto V ti permette di vivere l'incredibile storia di Michael, Franklin e Trevor, tre personaggi iconici legati da un destino comune, in una Los Santos viva e pulsante. Con GTA Online, accedi a un mondo in continua evoluzione, dove le possibilità di creare il tuo impero criminale sono infinite.