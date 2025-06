GTA 5 si aggiorna e introduce due nuove impostazioni per il ray tracing: vediamole in video

Tra le tante novità incluse al suo interno, questa patch propone anche l'aggiunta di due nuove impostazioni per il ray tracing .

Un po' tutti stanno pensando a GTA 6, che arriverà il prossimo anno ma è già stato in grado di rubare il cuore a molti appassionati che non vedono l'ora di mettere le mani sull'avventura che ci porterà a Vice City. Nel frattempo però Grand Theft Auto 5 non è affatto stato abbandonato e Rockstar Games ha reso disponibile l'aggiornamento 1.71 .

Il video delle nuove impostazioni ray-tracing di Grand Theft Auto 5

L'aggiornamento è pensato specificatamente per la versione Enhanced Edition di GTA 5 per PC, PS5 e Xbox Series X | S e permette ora di impostare la grafica in modalità "riflessi ray-tracing ad alta risoluzione" e una modalità che dà invece priorità a una versione dell'illuminazione globale con supporto del ray-tracing.

Nel video qui sopra potete vedere nel dettaglio cosa aspettarvi dalla qualità grafica delle due modalità, per decidere su quale puntare per la vostra partita.

L'aggiornamento introduce anche nuovi contenuti per GTA Online, di cui vi abbiamo già parlato nella notizia dedicata, così come nuovi veicoli, nuovi potenziamenti, bonus per le vostre sessioni di gioco online e una serie di correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. Se volete vedere i dettagli, potete fare riferimento alla pagina ufficiale di Rockstar Games.

Infine, vi segnaliamo che GTA III: The Definitive Edition è disponibile gratis con PlayStation Plus Extra e Premium.