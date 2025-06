WhatsApp: un funzione IA in beta su Android è in arrivo anche per la versione iOS, tutti i dettagli

WhatsApp è una piattaforma sempre in evoluzione e lo testimoniano i continui aggiornamenti riscontrati e riportati dal noto e affidabile portale di comunicazione, dedicato proprio alla piattaforma di casa Meta, WABetaInfo. L'ultima notizie riguarda una funzione che sfrutta l'intelligenza artificiale, già presente e già riscontrata nella beta per Android, è disponibile ora anche per la versione beta per iOS e dunque disponibile su iPhone. Questa funzionalità riguarda la possibilità di ricevere un riassunto privato dei messaggi non letti nelle chat singole e di gruppo. Si tratta di riepiloghi che verranno generati direttamente dall'IA. Questa funzionalità è stata riscontrata nella versione 25.18.10.74 della beta.

Private processing Questa funzione, dunque, si basa su una tecnologia chiamata Private Processing sviluppata direttamente da Meta AI. Si tratta di una funzione che garantirà la massima privacy nella gestione dei testi e dei messaggi. Nessun messaggio, infatti, verrà salvato, condiviso o legato all'identità dell'utente. Logo WhatsApp I riassunti vengono generati in modo anonimo e protetto, senza che WhatsApp o Meta possano accedere ai contenuti. Si potrà attivare la funzione seguendo questi passaggi: Impostazioni > Chat > Private Processing. Quando saranno presenti almeno 3 messaggi non letti entrerà in funzione tramite il tap di un apposito pulsante che riporterà proprio il numero di messaggi non letti.