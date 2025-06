Rivoluzione WhatsApp: arriva la pubblicità, l'annuncio ufficiale di Meta

Stando alle parole del comunicato, comunque, le inserzioni non compariranno tra le conversazioni private, ma soltanto nella sezione "Aggiornamenti", quella in basso a sinistra, dove attualmente compaiono gli stati dei contatti e i canali. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Su WhatsApp arriva la pubblicità. Lo ha annunciato Meta con un post ufficiale: l'app di messaggistica WhatsApp comincerà a mostrare annunci agli utenti . Quando? Non è ancora chiaro, ma si tratta di una svolta epocale per uno dei servizi più usati al mondo.

Le nuove pubblicità su WhatsApp

Dopo le polemiche relative all'inserimento sempre più pervasivo di Meta AI, WhatsApp si prepara insomma a un altro cambiamento che rischia di essere davvero poco popolare. A livello di profilazione, ovvero la catalogazione dei gusti e delle abitudini di ogni singolo utente, WhatsApp ha comunque confermato che non userà dati sensibili come le chiamate, i gruppi o le conversazioni private. A quanto pare gli annunci saranno personalizzati in base a informazioni più generiche, come la posizione dell'utente e la lingua impostata nell'app.

L'immagine utilizzata da Meta per annunciare l'aggiornamento

Nonostante questo, l'introduzione della pubblicità, seppur limitata, è un cambio significativo. Fin dalla sua fondazione, infatti, WhatsApp ha sempre dichiarato che la privacy fosse uno dei suoi valori distintivi: nel 2009 Jan Koum e Brian Acton crearono l'app con l'idea di offrire un servizio di messaggistica semplice, diretto e sicuro, senza pubblicità né tracciamenti invasivi. Questo approccio si è consolidato nel tempo soprattutto con l'introduzione della crittografia cosiddetta end-to-end, nel 2016.

Ma le inserzioni pubblicitarie sono sono l'unica novità. Meta ha annunciato altri due aggiornamenti che riguardano la sezione "Canali", quello spazio dell'app creato per seguire aggiornamenti da aziende, media e creatori di contenuti. La prima è la possibilità di abbonarsi ai canali: pagare un canone mensile in cambio di contenuti esclusivi o aggiornamenti riservati, non disponibili per chi segue il canale gratuitamente. La seconda novità riguarda i suggerimenti personalizzati, con l'app che proporrà canali simili a quelli che già seguono basandosi su criteri simili a quelli previsti sulle inserzioni.

Ma ora la palla tocca a voi: cosa ne pensate delle pubblicità su WhatsApp? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.