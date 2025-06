Donkey Kong Bananza svelato in un lungo video dal Nintendo Direct: dettagli su gameplay, personaggi e altro

Rivediamo l'interno Nintendo Direct di oggi, 18 giugno, interamente dedicato a Donkey Kong Bananza, contenente tanti dettagli su gameplay, storia, personaggi e ambientazione del nuovo gioco per Nintendo Switch 2 in arrivo.

Si tratta di un lungo approfondimento che effettua una panoramica dettagliata sulle caratteristiche di questo particolare gioco d'azione, che riprende elementi da platform 3D tratti dalla serie storica ma li mischia con molte novità inedite fra trasformazioni, combattimenti, interazioni con lo scenario e tante altre cose nuove.

Come abbiamo visto, Pauline è la co-protagonista di Donkey Kong Bananza, infine svelata in maniera ufficiale come elemento fondamentale in questo gioco, rappresentando a tutti gli effetti un personaggio che fa parte di una sorta di duo protagonista di storia e gameplay.