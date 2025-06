Donkey Kong Bananza ha Pauline come co-protagonista, confermando quanto era trapelato dopo l'annuncio

Per un titolo che si pensava non propriamente incentrato sulla narrazione, questa segretezza poteva risultare strana, ma in effetti dalla presentazione di oggi è emerso un gioco che potrebbe avere qualcosa da dire anche sul fronte della storia .

In effetti, il fatto che un artwork riportasse il personaggio all'interno dell'illustrazione principale risultava piuttosto sospetto, ma la questione non è mai stata confermata da Nintendo, che ha voluto mantenere il segreto finora, con una decisione piuttosto inusuale da parte della casa di Kyoto.

Un'inedita amicizia

Donkey Kong Bananza sembra essere una sorta di prequel che mostra una Pauline molto giovane, praticamente una bambina, dunque in un periodo precedente alla sua prima comparsa nella serie, risalente al vecchio Donkey Kong, quando assumeva il ruolo di damigella in pericolo da salvare.

Il galeotto artwork con Pauline

Una sorta di prototipo della Principessa Peach prima che questa venisse introdotta nella vera e propria serie di Super Mario Bros., Pauline ha poi assunto un suo ruolo specifico con l'arrivo di Super Mario Odyssey, dove ricopre il ruolo di sindaco di New Donk City.

A quanto pare, Donkey Kong Bananza ribalta il tipico rapporto tra Donkey Kong e Pauline, visto che tra i due sembra esserci una profonda e sincera amicizia, con la bambina che sembra essere molto legata al celebre protagonista in questa nuova storia, che cambia dunque l'assetto delle relazioni tra i due personaggi.

Donkey Kong libera la bambina dalla forma rocciosa in cui si trova intrappolata, dando il via a un'avventura incredibile. In precedenza, abbiamo visto risoluzione e frame rate di Donkey Kong Bananza in modalità portatile su Nintendo Switch 2.