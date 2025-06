Amazon Audible arriva a soli 0,99€ per i primi tre mesi: perfetto per provare il servizio con calma

A metà giugno 2025, è ora disponibile la promozione di Amazon per Audible, il servizio dedicato agli audiolibri e ai podcast: potete infatti ottenere 3 mesi a soli 0,99€, ma solo se non avete mai sfruttato la promozione in precedenza e se non siete già abbonati. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta in pratica di uno sconto del 90% per i primi tre mesi di utilizzo, perfetto per provare il servizio quasi a gratis e avere tutto il tempo per ascoltare almeno uno o due libri.