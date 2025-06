Annunciato il Donkey Kong Bananza Direct con data e orario

L'annuncio è arrivato tramite l'app Nintendo Today, invitando i giocatori a seguire la presentazione in streaming alle ore 15:00 italiane di mercoledì 18 giugno . La diretta sarà visibile sul canale YouTube ufficiale italiano della grande N, a questo indirizzo .

Nintendo ha annunciato un nuovo Direct completamente dedicato a Donkey Kong Bananza , il nuovo platform 3D in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch 2 il prossimo 17 luglio.

Un altro assaggio di Donkey Kong Bananza prima del debutto su Switch 2

Stando ai dettagli forniti il Direct dovrebbe durare circa 15 minuti. Un tempo più che sufficiente per una presentazione corposa e approfondita della nuova avventura che faccia luce sui vari elementi del gameplay, offrendo al contempo un assaggio dei livelli disponibili e delle nuove abilità di Donkey Kong.

Annunciato insieme a Nintendo Switch 2, Donkey Kong Bananza è il primo gioco del franchise in 3D dopo Donkey Kong 64 del 1999. Nel gioco dovremo recuperare le banane d'oro, un tesoro rubato dalla misteriosa organizzazione VoidCo. Per farlo, ci avventureremo nel Mondo Sotterraneo, ricco di miniere, tunnel e ambientazioni surreali, senza rinunciare a zone a cielo aperto.

Da quanto mostrato finora, il gameplay punta tutto sulla forza fisica di DK, che potremo sfruttare per distruggere ostacoli, scavare nel terreno e interagire con l'ambiente in modo dinamico. Inoltre, potremo fare affidamento su un nuovo e bizzarro alleato, Odd Rock, una roccia vivente che ci farà compagnia durante tutta l'avventura e capace di lanciarsi per attivare meccanismi ambientali.