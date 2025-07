Donkey Kong Bananza sbaraglia la concorrenza nella classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti nell'eShop per Nintendo Switch 2. Donkey Kong Bananza era senza dubbio il gioco più atteso da moltissimi dei primi possessori di Nintendo Switch 2 e come prevedibile non ha avuto difficoltà a conquistare la prima posizione.

Del resto la nuova avventura con protagonisti DK e Pauline aveva già conquistato la vetta della classifica la settimana prima del debutto nei negozi tramite i preordini, suggerendo una partenza bruciante al lancio, che, almeno per quanto riguarda le vendite digitali tramite l'eShop, è stata confermata. L'altra novità in classifica è Shadow Labyrinth, che si piazza al quarto posto.