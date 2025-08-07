Curiosi di provare Super Robot Wars Y? È in arrivo una demo per PS5 e Nintendo Switch

Infatti, Bandai Namco ha annunciato una demo e sarà disponibile tra pochissime ore: il lancio sull'eShop di Nintendo Switch e sul PlayStation Store di PS5 è fissato a domani, venerdì 8 agosto . Nel frattempo, qui sotto trovate un trailer dedicato che mostra i contenuti inclusi.

Mancano poche settimane al debutto nei negozi di Super Robot Wars Y e presto gli utenti in possesso di PS5 e Nintendo Switch possono provare in anteprima il GDR strategico con i mecha più famosi della storia degli anime.

I contenuti della demo e i bonus

Stando alle informazioni ufficiali, questa versione di prova consente di affrontare il primo capitolo del gioco completo, dove i giocatori potranno apprendere le meccaniche base e iniziare la loro battaglia per il futuro, accompagnati da eroi leggendari degli anime basati su mech e fantascienza.

I dati della demo successivamente potranno essere trasferiti alla versione completa. In questo modo i giocatori potranno importare il loro salvataggio e tutti gli oggetti e le risorse ottenute e continuare l'avventura da dove l'avevano interrotta.

Non solo, una volta completato il Capitolo 1 della versione di prova, riceverete un bonus con oggetti di gioco migliorati e punti, che potrete riscattare nella versione completa. Vi ricordiamo che Super Robot Wars Y sarà disponibile a partire dal 28 agosto su PS5, Nintendo Switch e PC (via Steam).