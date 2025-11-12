Il primo DLC di Super Robot Wars Y ha una data di uscita e aggiungerà nuovi mech dagli anime giapponesi

Bandai Namco ha annunciato l'arrivo dell'aggiornamento 1.1.0 di Super Robot Wars Y, disponibile per tutti i giocatori a partire dal 18 novembre. L'update gratuito introdurrà nuove missioni e migliorie generali al gameplay.
Pochi giorni dopo, il 20 novembre, sarà disponibile anche il primo DLC a pagamento intitolato Contract from the Darkness. Chi ha acquistato il set con i DLC 1 e 2, la Deluxe Edition o la Ultimate Edition potrà accedervi in anticipo già dal 18 novembre senza costi aggiuntivi. Il contenuto aggiuntivo includerà cinque nuovi mech provenienti da celebri serie animate giapponesi.
I nuovi contenuti in arrivo
L'update 1.1.0 introdurrà la missione speciale "Battle Rush", ambientata nel Capitolo 6, in cui i giocatori dovranno schierare le cinque unità migliori per affrontare dieci ondate consecutive di nemici. Verranno inoltre aggiunte le EX Level Pilot Skill, versioni potenziate delle abilità dei piloti che permetteranno di migliorare ulteriormente le prestazioni in battaglia. L'aggiornamento correggerà anche diversi bug e ottimizzerà le performance generali del gioco.
Il nuovo contenuto a pagamento introdurrà cinque mech pilotabili e due assistenti tratti dalle serie Galaxy Cyclone Braiger, The Big O e Fuuto PI: The Portrait of Kamen Rider Skull. Tra le aggiunte troviamo anche la missione speciale "A Smile on the Street Corner", oltre a 16 Area Mission e 13 Onboard Mission inedite, che espandono ulteriormente la varietà di sfide disponibili.