Il primo DLC di Super Robot Wars Y ha una data di uscita e aggiungerà nuovi mech dagli anime giapponesi

Bandai Namco ha annunciato l'arrivo dell'aggiornamento 1.1.0 di Super Robot Wars Y, disponibile per tutti i giocatori a partire dal 18 novembre. L'update gratuito introdurrà nuove missioni e migliorie generali al gameplay.

Pochi giorni dopo, il 20 novembre, sarà disponibile anche il primo DLC a pagamento intitolato Contract from the Darkness. Chi ha acquistato il set con i DLC 1 e 2, la Deluxe Edition o la Ultimate Edition potrà accedervi in anticipo già dal 18 novembre senza costi aggiuntivi. Il contenuto aggiuntivo includerà cinque nuovi mech provenienti da celebri serie animate giapponesi.