iOS 26.2 arriverà ufficialmente a dicembre: vediamo le principali novità

Di recente, Apple ha confermato che iOS 26.2 debutterà ufficialmente a dicembre. Per ora non è stata ancora svelata una data di uscita, ma sappiamo già quali novità potremo aspettarci, dato che la scorsa settimana è stata distribuita la prima beta per gli sviluppatori. Oltre a una serie di classici miglioramenti e correzioni, potremo aspettarci anche alcune novità legate a varie applicazioni. Facciamo quindi un pratico riepilogo in attesa di ulteriori informazioni.