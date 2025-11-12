Xbox Game Pass: andiamo alla scoperta dei primi giochi di novembre, con Call of Duty: Black Ops 7 ma non solo

Entriamo nel pieno dell'autunno anche sul fronte dell'offerta di Game Pass, con una nuova ondata di titoli di notevoli dimensioni, per quantità, ma anche per il peso specifico di alcuni dei giochi presentati. Anzi, di uno in particolare. Stiamo parlando ovviamente di Call of Duty: Black Ops 7, un gioco che da solo è in grado di spostare gli equilibri del mercato e che con il suo approdo nel servizio in abbonamento ha provocato un notevole terremoto, vista l'importanza rivestita dalla serie in tutto il panorama videoludico.
Si è discusso a lungo sul fatto che la scommessa di inserire Call of Duty nel Game Pass sia stata vinta o meno, con alcuni che collegano il recente e discusso aumento di prezzo del livello Ultimate proprio a questa introduzione di lusso, ma in ogni caso anche il nuovo capitolo è pronto ad arrivare nel catalogo, come era stato promesso.
E se non vi importasse di Call of Duty: Black Ops 7? Non si può dire che non ci sia altro a cui dedicarsi, come dimostra questa nuova panoramica sui primi giochi di novembre 2025 nel catalogo di Game Pass. Sebbene siano stati inseriti nella mandata precedente, appartengono tecnicamente alla prima ondata di giochi di novembre anche 1000xResist e Football Manager 26, di cui abbiamo parlato nella panoramica sui giochi di fine ottobre e inizio novembre.
Ricordiamo inoltre che il servizio perderà cinque giochi a metà novembre, tra cui S.T.A.L.K.E.R. 2 e Frostpunk.
Dead Static Drive - Cloud, Xbox e PC, 5 novembre (Ultimate, PC)
Si parte subito con un lancio nel catalogo di Game Pass Ultimate e PC Game Pass: Dead Static Drive è un survival horror sulla strada, che fonde le atmosfere tipiche dei viaggi "on the road" sulle semi-deserte strade extraurbane americane con la post-apocalisse horror.
Jack Kerouac incontra George Romero, si potrebbe dire: in questo strano gioco caratterizzato da un'inquadratura isometrica dall'alto dobbiamo muoverci in continuazione per sfuggire a mostri e creature misteriose che hanno preso il sopravvento in un'America rurale allo sbando, usando veicoli e armi per cercare la salvezza. Dead Static Drive unisce le meccaniche del gioco di guida a quelle classiche del survival, qui inteso nella sua declinazione horror, ma non solo: si tratta anche di scappare dalla Polizia e fare delle scelte impostate in qualche modo sulla nostra idea di morale.
Egging On - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 6 novembre (Ultimate, PC)
Tra la tante esperienze possibili, la simulazione di uovo effettivamente mancava ancora: meno male che ci ha pensato il team Egobounds, che con un'idea geniale ci propone ora Egging On.
Difficile dare una definizione precisa a un gioco del genere: si tratta di una sorta di action platform che per protagonista un uovo, intenzionato a raggiungere "nuove vette", per non si sa bene quale motivo. Fatto sta che siamo chiamati a controllare questo uovo nella sua epica impresa, facendolo rotolare e saltare tra una piattaforma e l'altra, sfruttando spinte e accelerazioni attraverso una simulazione notevole della fisica per raggiungere altezze notevoli. Il rischio, sempre più alto, è ovviamente quello di rompere il piccolo protagonista: il sottile e fragile guscio è quello che ci separa tra la vittoria e una rovinosa frittata, trasformando Egging On in una sfida di notevole calibro.
Whiskerwood - PC, 6 novembre (Ultimate, PC)
Un'altra delle tante uscite al day one nel catalogo del Game Pass di questo mese è rappresentata da Whiskerwood, titolo che si presenta caratterizzato da un notevole fascino.
Siamo di fronte a un city builder dal tono molto particolare: in questo caso ci troviamo a dover costruire una città popolata da topi, caratterizzata da una notevole complessità e da strutture avanzate, consentendo la gestione di ogni aspetto di questa. Sotto l'opprimente presenza dei gatti, gli industriosi topi cercano conforto e sicurezza nei loro insediamenti, che si fanno sempre più evoluti, ampi e organizzati. Dai primi esploratori a bordo di una piccola barca inizia così la costruzione di una comunità solida e organizzata, in una città basata su isole che si riempie presto di abitazioni, strutture industriali, servizi essenziali e altro, con la necessità di gestirne l'approvvigionamento di risorse e il benessere degli abitanti.
Pigeon Simulator - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 11 novembre (Ultimate, PC)
Game Pass prosegue con l'esplorazione delle nuove frontiere delle simulazioni con un titolo che si spinge veramente dove nessuno è mai giunto prima: Pigeon Simulator mette in scena, come dice il titolo, una simulazione di piccione.
"I piccioni sono reali? Sono parte di una cospirazione del governo? Ci spiano? Sì, a tutte e tre le domande". Questa è l'introduzione ufficiale del gioco, e ci fa capire subito con cosa abbiamo a che fare, o perlomeno il tono con cui questo titolo è stato costruito. Come stimato membro dell'unità top secret "Paranormal Examination and Kontainment", il nostro ruolo è di identificare, neutralizzare ed estrarre delle pericolose anomalie che hanno iniziato a terrorizzare New Squawk City. Ovviamente siamo anche dei piccioni, nel caso ci fossero dubbi al riguardo, con tutto quello che consegue in termini di possibilità di movimento e interazione con scenario e personaggi. Pigeon Simulator ci consente di unirci con altri tre ardimentosi piccioni per liberare insieme la città.
Winter Burrow - Cloud, Xbox e PC, 12 novembre (Ultimate, PC)
Si comincia a percepire l'atmosfera del Natale e Winter Burrow potrebbe essere il gioco adatto per prepararsi all'avvento delle feste più affascinanti dell'anno. Si tratta di un gioco di sopravvivenza "cozy" caratterizzato da una particolare ambientazione tra il naturale e il fiabesco, che ha per protagonista un piccolo topolino alle prese con una missione impegnativa e con l'inverno incombente.
Winter Burrow ci porta tra boschi innevati e racconta la storia di un topo che torna a casa per restaurare la tana della sua infanzia, dovendo affrontare una serie di minacce e difficoltà che risultano amplificate dalle piccole dimensioni del protagonista trasportando la meccanica classica del survival in un contesto decisamente diverso dal solito e da una prospettiva inedita. Nei panni del topolino ci troviamo dunque ad esplorare, raccogliere risorse, creare oggetti, lavorare a maglia maglioni caldi, preparare torte e incontrare la gente del posto per riportare la vecchia tana alla sua gloria originaria.
Call of Duty: Black Ops 7 - Cloud, Xbox e PC, 14 novembre (Ultimate, PC)
Il piatto forte di questa mandata su Game Pass, per non dire di tutto questo periodo (o dell'anno, per alcuni) è sicuramente Call of Duty: Black Ops 7, il nuovo capitolo della più famosa serie di sparatutto sulla piazza che arriva anche in questo caso al day one direttamente nel catalogo di Game Pass Ultimate.
Il gioco prosegue la storia impostata dalla sotto-serie Black Ops, probabilmente la più apprezzata dai fan in termini di lore, mettendo in scena le avventure di David Mason e della sua squadra speciale nel 2035, alle prese con una nuova e inquietante minaccia che sembra emergere da una tecnologia avanzatissima e pervasiva. Oltre alla solita dose di single player e multiplayer, Call of Duty: Black Ops 7 promette diverse novità assolute come l'Endgame della Campagna, che si presenta come qualcosa di mai visto prima, trasformando il gioco in una sorta di multiplayer cooperativo allargato all'interno di un'ampia mappa, su cui tornare più volte anche dopo la conclusione per completare diverse missioni e obiettivi. Per il resto, possiamo aspettarci la consueta evoluzione tecnologica e un supporto a lungo termine con novità continuative sulle modalità multiplayer e Zombie.
Gli arrivi e le partenze della prima parte di novembre 2025
Disponibili su Game Pass dal 4 novembre
- 1000xResist - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 4 novembre (Ultimate, Premium, PC)
- Football Manager 26/Football Manager 26 Console - Cloud, Xbox e PC, 4 novembre (Ultimate, PC)
- Dead Static Drive - Cloud, Xbox e PC, 5 novembre (Ultimate, PC)
- Sniper Elite: Resistance - Cloud, Xbox e PC, 5 novembre (Premium)
- Egging On - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 6 novembre (Ultimate, PC)
- Whiskerwood - PC, 6 novembre (Ultimate, PC)
- Voidtrain - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 7 novembre (Ultimate, PC, Premium)
- Great God Grove - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 11 novembre (Ultimate, PC, Premium)
- Lara Croft and the Temple of Osiris - Cloud, Xbox e PC, 11 novembre (Ultimate, PC, Premium)
- Pigeon Simulator - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 11 novembre (Ultimate, PC)
- Relic Hunters Legend - Cloud, Xbox e PC, 12 novembre (Ultimate, PC, Premium)
- Winter Burrow - Cloud, Xbox e PC, 12 novembre (Ultimate, PC)
- Call of Duty: Black Ops 7 - Cloud, Xbox e PC, 14 novembre (Ultimate, PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 31 ottobre
- Blacksmith Master - Game Preview (Cloud, Xbox e PC)
- Football Manager 2024 PC e Console Edition (Cloud, Xbox e PC)
- Frostpunk (Cloud, Xbox e PC)
- Spirittea (Cloud, Xbox e PC)
- S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl (Cloud, Xbox e PC)