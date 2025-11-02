Xbox Game Pass perderà cinque giochi a metà novembre, tra cui S.T.A.L.K.E.R. 2 e Frostpuntk

Tramite l'app ufficiale Xbox è stato reso noto l'elenco dei titoli che abbandoneranno il catalogo Game Pass a metà novembre. In totale sono cinque, e tra questi spiccano nomi di rilievo come S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Frostpunk e Football Manager 2024.

Vediamo la lista al completo dei giochi che verranno rimossi dal servizio il 15 novembre: