Xbox Game Pass perderà cinque giochi a metà novembre, tra cui S.T.A.L.K.E.R. 2 e Frostpuntk

Tramite l'app ufficiale Xbox è stato reso noto l'elenco dei titoli che abbandoneranno il catalogo Game Pass a metà novembre. In totale sono cinque, e tra questi spiccano nomi di rilievo come S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Frostpunk e Football Manager 2024.
Vediamo la lista al completo dei giochi che verranno rimossi dal servizio il 15 novembre:
- Football Manager 2024
- Blacksmith Master (Game Preview)
- Frostpunk
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Spirittea
Presto l'annuncio dei prossimi giochi di novembre del Game Pass?
Come di consueto, tutti i giochi sopraelencati da ora sono disponibili all'acquisto su Xbox e Windows Store con un 20% di sconto fino alla rimozione del Game Pass (salvo promozioni ancora più vantaggiose). Un piccolo sconto che potrebbe risultare conveniente qualora vogliate continuare a giocarci anche dopo il 15 novembre.
L'annuncio dell'uscita di questi giochi anticipa probabilmente la comunicazione dei nuovi titoli in arrivo nella prima metà di novembre. A questo proposito, segnaliamo che l'addio a Football Manager 2024 sarà compensato dal debutto di Football Manager 26, disponibile per gli abbonati a partire da martedì 4 novembre. Inoltre, tra i 9 giochi già confermati c'è anche Call of Duty: Black Ops 7 il 14 novembre.