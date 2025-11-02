1

Xbox Game Pass perderà cinque giochi a metà novembre, tra cui S.T.A.L.K.E.R. 2 e Frostpuntk

L'app di Xbox ha segnalato i prossimi giochi che verranno rimossi dal catalogo del Game Pass: avete ancora pochi giorni per giocare a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Frostpunk e Football Manager 2024.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/11/2025
Artwork di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Tramite l'app ufficiale Xbox è stato reso noto l'elenco dei titoli che abbandoneranno il catalogo Game Pass a metà novembre. In totale sono cinque, e tra questi spiccano nomi di rilievo come S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Frostpunk e Football Manager 2024.

Vediamo la lista al completo dei giochi che verranno rimossi dal servizio il 15 novembre:

  • Football Manager 2024
  • Blacksmith Master (Game Preview)
  • Frostpunk
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
  • Spirittea

Presto l'annuncio dei prossimi giochi di novembre del Game Pass?

Come di consueto, tutti i giochi sopraelencati da ora sono disponibili all'acquisto su Xbox e Windows Store con un 20% di sconto fino alla rimozione del Game Pass (salvo promozioni ancora più vantaggiose). Un piccolo sconto che potrebbe risultare conveniente qualora vogliate continuare a giocarci anche dopo il 15 novembre.

L'annuncio dell'uscita di questi giochi anticipa probabilmente la comunicazione dei nuovi titoli in arrivo nella prima metà di novembre. A questo proposito, segnaliamo che l'addio a Football Manager 2024 sarà compensato dal debutto di Football Manager 26, disponibile per gli abbonati a partire da martedì 4 novembre. Inoltre, tra i 9 giochi già confermati c'è anche Call of Duty: Black Ops 7 il 14 novembre.

#Game Pass
