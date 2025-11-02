Il Director di Final Fantasy 7 Rebirth vorrebbe lavorare a un AA come Clair Obscur: Expedition 33

Naoki Hamaguchi, Director di Final Fantasy 7 Rebirth, ha più volte espresso il proprio apprezzamento per il gioco di ruolo a turni Clair Obscur: Expedition 33 e ora ha affermato che adorerebbe realizzare un gioco simile.
Il problema è che per farlo dovrebbe mettere da parte il proprio ruolo presso Square Enix, cosa ovviamente non possibile.
Le parole di Hamaguchi su Clair Obscur Expedition 33
Hamaguchi ne ha parlato con GamesRadar+ e ha spiegato che "il costo per la creazione di giochi AAA è veramente cresciuto molto". Il motivo è legato anche al fatto che un gioco ad alto budget è molto strutturato e presenta numerosi elementi che devono tutti essere di alta qualità.
Nel caso di Final Fantasy 7 Rebirth, ad esempio, non è solo un gioco enorme, ma include mini-giochi, veicoli, tornei, missioni secondarie, modalità fotografica, boss nascosti e non solo. Nel caso di un gioco AA come Clair Obscur Expedition 33, invece, il team "sceglie un elemento e fa in modo che sia di alto livello", invece che lavorare su tanti diversi aspetti, una scelta obbligata dai limiti di budget.
Hamaguchi adorerebbe fare lo stesso e lavorare a un gioco AA che si focalizza su un solo elemento fondamentale, ma non può farlo perché ha un ruolo preciso presso Square Enix e deve lavorare a progetti specifici e non a quello che vuole.
Segnaliamo infine che Clair Obscur: Expedition 33 è il GOTY del director di Final Fantasy 7 Rebirth e non solo per lo stile da JRPG.