Il Director di Final Fantasy 7 Rebirth vorrebbe lavorare a un AA come Clair Obscur: Expedition 33

Naoki Hamaguchi, Director di Final Fantasy 7 Rebirth , ha più volte espresso il proprio apprezzamento per il gioco di ruolo a turni Clair Obscur: Expedition 33 e ora ha affermato che adorerebbe realizzare un gioco simile.

Le parole di Hamaguchi su Clair Obscur Expedition 33

Hamaguchi ne ha parlato con GamesRadar+ e ha spiegato che "il costo per la creazione di giochi AAA è veramente cresciuto molto". Il motivo è legato anche al fatto che un gioco ad alto budget è molto strutturato e presenta numerosi elementi che devono tutti essere di alta qualità.

Nel caso di Final Fantasy 7 Rebirth, ad esempio, non è solo un gioco enorme, ma include mini-giochi, veicoli, tornei, missioni secondarie, modalità fotografica, boss nascosti e non solo. Nel caso di un gioco AA come Clair Obscur Expedition 33, invece, il team "sceglie un elemento e fa in modo che sia di alto livello", invece che lavorare su tanti diversi aspetti, una scelta obbligata dai limiti di budget.

Hamaguchi adorerebbe fare lo stesso e lavorare a un gioco AA che si focalizza su un solo elemento fondamentale, ma non può farlo perché ha un ruolo preciso presso Square Enix e deve lavorare a progetti specifici e non a quello che vuole.

Segnaliamo infine che Clair Obscur: Expedition 33 è il GOTY del director di Final Fantasy 7 Rebirth e non solo per lo stile da JRPG.