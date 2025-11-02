0

Capcom annuncia la collaborazione Resident Evil x Babymetal

Resident Evil x Babymetal è una nuova collaborazione tra il videogioco horror di Capcom e il gruppo musicale giapponese che fonde J-Pop e Heavy Metal.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/11/2025
Le babymetal su un palco rosso che cantano e ballano
Resident Evil Re:Verse
Resident Evil Re:Verse
Le collaborazioni sono il sale dei franchise di maggiore fama e Capcom ha deciso di organizzarne una molto interessante, o forse solo particolare, dedicata a Resident Evil.

La saga horror giapponese collaborerà infatti con le Babymetal: l'annuncio è arrivato con un nuovo video che potete trovare poco sotto.

Il video della collaborazione Resident Evil x Babymetal

La descrizione del video recita: "Alcina Dimitrescu arriva da Resident Evil Village con una notizia davvero speciale. BABYMETAL e Resident Evil uniscono le forze per celebrare i 30 anni del survival horror. Non perdetevi i prodotti esclusivi della collaborazione, in arrivo nel 2026."

In caso non le conosciate, le Babymetal sono un gruppo idol giapponese che ha fuso la musica j-pop con le caratteristiche della musica heavy metal: il risultato viene definito dal gruppo "kawaii metal" ovvero un metal "carino". Il gruppo è nato nel 2010. Il trio è composto dalla cantante Suzuka Nakamoto (Su-metal) e dalle coriste Moa Kikuchi (Moametal) e Momoko Okazaki (Momometal).

Resident Evil 7 biohazard ha venduto più di un milione di copie l'anno, per sette anni di fila

Non sappiamo ancora esattamente che tipo di prodotti saranno resi disponibili e soprattutto se saranno acquistabile ovunque nel mondo, ma siamo certi che i fan delle Babymetal non potranno lasciarseli sfuggire. Diteci, voi siete interessati?

Ricordiamo infine che Capcom ha annunciato il Resident Evil Showcase, naturalmente incentrato su Resident Evil Requiem.

