Capcom ha annunciato il Resident Evil Showcase, naturalmente incentrato su Resident Evil Requiem

Tra le novità annunciate da Capcom nelle ultime ore c'è anche un Resident Evil Showcase, un evento interamente dedicato alla storica serie survival horror e, in particolare, al prossimo capitolo in uscita: Resident Evil Requiem.
La casa giapponese ha dato appuntamento ai fan l'inizio del 2026. Manca una data precisa scolpita sulla pietra, ma probabilmente parliamo di gennaio o le prime settimane di febbraio. Difficile immaginare un rinvio oltre quel periodo, considerando che il lancio di Requiem per la fine del mese.
Ci sarà l'annuncio di un nuovo personaggio giocabile?
Capcom, per ora, mantiene il riserbo sui contenuti dello Showcase, limitandosi a promettere che "scenderemo ancora più a fondo" nell'universo di Resident Evil Requiem. È plausibile aspettarsi nuove informazioni su ambientazioni, boss, nemici e... anche l'annuncio di un secondo personaggio giocabile? Questo almeno è quanto suggerito da una recente fuga di notizie sul PlayStation Store. Naturalmente potrebbe esserci spazio anche per altri annunci legati alla serie. Staremo a vedere.
Nel frattempo, ricordiamo che Resident Evil Requiem sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 il 27 febbraio. Capcom ieri ha svelato le edizioni speciali, i bonus di prenotazione, un Pro Controller a tema per Switch 2 e l'amiibo dedicato a Grace Ashcroft.