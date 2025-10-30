Capcom ha annunciato il Resident Evil Showcase, naturalmente incentrato su Resident Evil Requiem

Ci sarà l'annuncio di un nuovo personaggio giocabile?

Capcom, per ora, mantiene il riserbo sui contenuti dello Showcase, limitandosi a promettere che "scenderemo ancora più a fondo" nell'universo di Resident Evil Requiem. È plausibile aspettarsi nuove informazioni su ambientazioni, boss, nemici e... anche l'annuncio di un secondo personaggio giocabile? Questo almeno è quanto suggerito da una recente fuga di notizie sul PlayStation Store. Naturalmente potrebbe esserci spazio anche per altri annunci legati alla serie. Staremo a vedere.

Grace Ashcroft, la protagonista di Resident Evil Requiem

Nel frattempo, ricordiamo che Resident Evil Requiem sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 il 27 febbraio. Capcom ieri ha svelato le edizioni speciali, i bonus di prenotazione, un Pro Controller a tema per Switch 2 e l'amiibo dedicato a Grace Ashcroft.