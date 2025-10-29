Annunciato il Nintendo Switch 2 Pro Controller di Resident Evil Requiem e l'amiibo di Grace Ashcroft

Il controller sarà disponibile a partire dal 27 febbraio 2026 , in concomitanza con il lancio del gioco, e rappresenta la prima variante tematica pubblicata. Il design è particolarmente originale: una finitura grigio scuro con un ritaglio di giornale sul disastro di Raccoon City, tratto direttamente dal gioco, che campeggia sulla parte frontale del pad.

L'amiibo di Grace Ashcroft e il Generation Pack

Come accennato in apertura, è stato annunciato anche un nuovo amiibo a tema Resident Evil Requiem che raffigura la protagonista Grace Ashcroft, il primo nella storia della serie, con il lancio nei negozi previsto durante l'estate del prossimo anno. Un vero peccato che in questo caso non sia stata mostrata un'anteprima di questo oggetto collezionabile.

Il Resident Evil Generation Pack per Nintendo Switch 2

Resident Evil Requiem sarà disponibile a partire dal 27 febbraio, anche su PS5, Xbox Series X|S e PC. Lo stesso giorno debutteranno anche le versioni Nintendo Switch 2 di Resident Evil 7 biohazard e Resident Evil Village. A questo proposito, è stato annunciato anche il Resident Evil Generation Pack per Switch 2 al prezzo di 89,99 dollari (al momento non è chiaro se verrà pubblicato anche in Europa), che include tutti e tre i giochi in formato fisico (saranno su schede con chiave di gioco) racchiusi in un box da collezione che ricorda un libro.