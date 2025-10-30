Le vendite su Xbox sono diventate misere e si può avere successo solo su Game Pass, secondo LRG

Ieri l'editore Limited Run Games, noto per lanciare le edizioni fisiche di giochi che non ne hanno avute, ha annunciato la sua ricchissima lineup per i prossimi mesi. Molti hanno notato che di 31 giochi, soltanto quattro arriveranno anche su Xbox e sono corsi a lamentarsene con online con Josh Farihurst, il presidente della compagnia. Farihurst, senza farsi troppo pregare, ha spiegato quindi qual è la situazione: su Xbox si può avere successo solo su Game Pass, mentre le vendite sono diventate misere.
Una piattaforma poco conveniente
"Sfortunatamente il successo su Xbox è pesantemente legato al Game Pass e noi non siamo mai riusciti a ottenere un accordo per il Game Pass." Ha risposto Farihurst a un utente di X che si lamentava del "poverissimo supporto" dato dall'editore a Xbox. "Questo rende difficile portare tutti i giochi sulla piattaforma, visto che le nostre vendite fisiche sono scarse e molti dei nostri giochi hanno venduto meno di 1000 copie su Xbox in digitale."
Insomma, parliamo di numeri davvero sottotraccia che rendono antieconomico dare un supporto massiccio.
Del resto è proprio di ieri la notizia che i bilanci di Xbox sono in calo proprio per via delle vendite hardware, che sono crollate del -29%. Si tratta di una situazione che rende difficile pianificare per la console, visto che non sta vendendo più e che la maggior pare del suo pubblico è su Game Pass.