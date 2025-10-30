8

Le vendite su Xbox sono diventate misere e si può avere successo solo su Game Pass, secondo LRG

Limited Run Games ha spiegato di aver venduto pochissimo su Xbox in passato, tanto da aver scelto di non supportare più la piattaforma.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   30/10/2025
Alcuni giochi su Game Pass

Ieri l'editore Limited Run Games, noto per lanciare le edizioni fisiche di giochi che non ne hanno avute, ha annunciato la sua ricchissima lineup per i prossimi mesi. Molti hanno notato che di 31 giochi, soltanto quattro arriveranno anche su Xbox e sono corsi a lamentarsene con online con Josh Farihurst, il presidente della compagnia. Farihurst, senza farsi troppo pregare, ha spiegato quindi qual è la situazione: su Xbox si può avere successo solo su Game Pass, mentre le vendite sono diventate misere.

Una piattaforma poco conveniente

"Sfortunatamente il successo su Xbox è pesantemente legato al Game Pass e noi non siamo mai riusciti a ottenere un accordo per il Game Pass." Ha risposto Farihurst a un utente di X che si lamentava del "poverissimo supporto" dato dall'editore a Xbox. "Questo rende difficile portare tutti i giochi sulla piattaforma, visto che le nostre vendite fisiche sono scarse e molti dei nostri giochi hanno venduto meno di 1000 copie su Xbox in digitale."

Le parole di Farihurst
Le parole di Farihurst

Insomma, parliamo di numeri davvero sottotraccia che rendono antieconomico dare un supporto massiccio.

Xbox Game Pass: vediamo i nuovi giochi in arrivo tra fine ottobre e inizio novembre Xbox Game Pass: vediamo i nuovi giochi in arrivo tra fine ottobre e inizio novembre

Del resto è proprio di ieri la notizia che i bilanci di Xbox sono in calo proprio per via delle vendite hardware, che sono crollate del -29%. Si tratta di una situazione che rende difficile pianificare per la console, visto che non sta vendendo più e che la maggior pare del suo pubblico è su Game Pass.

#Game Pass
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le vendite su Xbox sono diventate misere e si può avere successo solo su Game Pass, secondo LRG