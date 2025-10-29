Calano i ricavi di Xbox: stabili contenuti e servizi, cresce il Game Pass, ma l'hardware cola a picco

Microsoft ha pubblicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre dell'anno fiscale 2026 (1 luglio - 30 settembre 2025), evidenziando un calo nei ricavi della divisione Xbox rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il motivo principale è il persistente declino delle vendite hardware, parzialmente compensato da entrate stabili provenienti da contenuti e servizi.
Nel dettaglio, Microsoft segnala una flessione di 113 milioni di dollari nei ricavi gaming, pari a un calo del 2% su base annua. Le entrate da contenuti e servizi sono rimaste pressoché stabili (+1% o invariati in valuta costante, ovvero al netto degli effetti valutari). Da segnalare la crescita dei volumi di Xbox Game Pass e delle vendite di contenuti di terze parti, bilanciata però da performance più deboli da parte dei titoli first-party.
ROG Xbox Ally risolleverà le vendite hardware?
Sul fronte hardware, che include le console Xbox, il calo è stato più marcato: -29% rispetto all'anno precedente (-30% in valuta costante). Non si tratta di un episodio isolato: lo stesso trimestre dello scorso anno aveva registrato un identico -29%, confermando un trend negativo ormai consolidato.
In effetti, per questo segmento si tratta del tredicesimo trimestre in flessione su diciassette dal 2022. Insomma, al momento le console Xbox non mostrano segnali di ripresa. Sarà interessante osservare nei prossimi report l'impatto delle vendite di ROG Xbox Ally e capire se potranno contribuire a invertire parzialmente questa tendenza. Allo stesso modo, lato contenuti e servizi, i rincari del Game Pass di inizio ottobre potrebbero giocare un ruolo molto importante nel bilancio.