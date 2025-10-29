Calano i ricavi di Xbox: stabili contenuti e servizi, cresce il Game Pass, ma l'hardware cola a picco

Microsoft ha pubblicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre dell'anno fiscale 2026 (1 luglio - 30 settembre 2025), evidenziando un calo nei ricavi della divisione Xbox rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il motivo principale è il persistente declino delle vendite hardware, parzialmente compensato da entrate stabili provenienti da contenuti e servizi.

Nel dettaglio, Microsoft segnala una flessione di 113 milioni di dollari nei ricavi gaming, pari a un calo del 2% su base annua. Le entrate da contenuti e servizi sono rimaste pressoché stabili (+1% o invariati in valuta costante, ovvero al netto degli effetti valutari). Da segnalare la crescita dei volumi di Xbox Game Pass e delle vendite di contenuti di terze parti, bilanciata però da performance più deboli da parte dei titoli first-party.