Viewfinder ha una data di uscita su Nintendo Switch

Dopo aver riscosso successo su PC, PlayStation e Xbox, il puzzle game Viewfinder è in arrivo anche su Nintendo Switch a dicembre.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/10/2025
L'immagine di copertina di Viewfinder
Viewfinder
Viewfinder
Thunderful Games e gli sviluppatori Sad Owl Studios hanno annunciato la data di uscita della versione Nintendo Switch di Viewfinder. L'avventura con rompicapi che si basano sulla prospettiva sarà disponibile sulla console portatile della casa di Kyoto a partire dal prossimo 3 dicembre.

Viewfinder è stato pubblicato su PS5 e PC (via Steam) a luglio del 2023, seguito dalla versione PS4 a dicembre dello stesso anno. Lo scorso agosto è approdato anche su Xbox Series X|S e ora finalmente anche i giocatori Nintendo Switch potranno giocarci.

Che cos'è Viewfinder?

Viewfinder è un puzzle game ambientato in un mondo surreale che ruota intorno a una meccanica unica: il giocatore può scattare fotografie, trovare dipinti o schizzi, e poi proiettarli nel mondo di gioco, trasformandoli in elementi tridimensionali che modificano l'ambiente circostante e permettono così di superare ostacoli ambientali e risolvere enigmi in modi creativi che richiedono di giocare con le prospettive e aguzzare l'ingegno.

Oltre a risolvere enigmi, esplorare ogni livello è fondamentale, in quanto colmi di piccoli segreti, easter egg e oggetti collezionabili, nonché frammenti di narrativa emergente che insieme vanno a comporre la storia alla base di Viewfinder e svelano la natura del mondo che stiamo visitando, attraverso le testimonianze di un cast di personaggi che non incontreremo in prima persona, ma che ha impresso il segno del suo passaggio ad ogni angolo.

