Svelate le edizioni di Resident Evil: Requiem e il bonus di prenotazione

Capcom ha presentato le edizioni disponibili per Resident Evil Requiem e il bonus per coloro che preordineranno il gioco prima del lancio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/10/2025
Artwork di Resident Evil Requiem con la protagonista Grace Ashcroft
Resident Evil Requiem
Tramite le pagine del PlayStation Blog, Capcom ha annunciato i dettagli delle edizioni disponibili al lancio di Resident Evil: Requiem e dei bonus per coloro che preordineranno il gioco prima del debutto nei negozi.

Per l'occasione è stato pubblicato anche il filmato "Road to Requiem", che riassume la storia della serie fino a oggi e offre una panoramica della nuova avventura con protagonista Grace Ashcroft. Potrete visualizzarlo qui sotto.

I contenuti della Deluxe Edition e il bonus pre-order

La scelta fondamentalmente su due edizioni: la Standard Edition e la Deluxe Edition, quest'ultima comprensiva di una serie di extra, tra cui dei costumi. A prescindere da quale sceglierete, riceverete come bonus di prenotazione il costume "Apocalisse" per la protagonista Grace Ashcroft.

Resident Evil Requiem: come gira su Nintendo Switch 2 Resident Evil Requiem: come gira su Nintendo Switch 2

La Deluxe Edition verrà venduta al prezzo di 89,99 euro e include il gioco completo e il Resident Evil Requiem Deluxe Kit, che a sua volta comprende una serie di bonus, tra cui il costume di Lady Dimitrescu di Resident Evil Village per Grace, che abbiamo elencato di seguito:

  • Cinque costumi, tra cui il Completo di Grace: Dimitrescu
  • Due filtri, tra cui il Filtro: Apocalisse
  • Quattro skin per amri, tra cui la skin arma (S&S M232): Apocalisse
  • Due ciondoli, tra cui il Ciondolo: Mr. Raccoon
  • Pacchetto audio: Raccoon City Classic
  • Documenti: Lettere dal 1998

In aggiunta, le edizioni fisiche della Deluxe Edition includeranno anche uno Steelbook da collezione e una carta lenticolare.

I contenuti della Deluxe Edition di Resident Evil Requiem
Prima di lascarvi, vi ricordiamo che Resident Evil: Requiem sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2 a partire dal 27 febbraio.

