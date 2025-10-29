Malfunzionamenti Xbox: Azure è in panne, i servizi della console sono inaccessibili

Microsoft ha diramato una nota ufficiale per confermare l'attuale malfunzionamento di tutti i servizi di Xbox . Il motivo? I server Azure sono in panne. A essere inaccessibili sono non solo i servizi legati alla console, ma anche tutti quelli esterni, compresa la pagina che consente di monitorarne lo status .

Lancio rovinato per The Outer Worlds 2

I disservizi di Azure stanno causando problemi anche al lancio di The Outer Worlds 2, che attualmente non può essere acquistato o installato su Xbox Series X e S, l'applicazione Xbox su PC e tramite Game Pass Ultimate e PC Game Pass, come comunicato da Obsidian stessa che, nel caso, ha le mani legate.

La compagnia ha invitato a monitorare la pagina di stato dei servizi di Azure, che in questo momento contiene un report dettagliato dei problemi in corso. "A partire dalle 16:00 UTC circa, i clienti e i servizi Microsoft che utilizzano Azure Front Door (AFD) potrebbero aver riscontrato problemi di latenza, timeout ed errori. Abbiamo confermato che la causa dell'incidente è stata una modifica di configurazione involontaria." Viene spiegato, per poi specificare che "Stiamo adottando diverse misure simultanee:

In primo luogo, abbiamo bloccato tutte le modifiche ai servizi AFD, incluse quelle apportate dai clienti.

Allo stesso tempo, stiamo ripristinando la configurazione di AFD all'ultimo stato noto come stabile. Durante il rollback, vogliamo assicurarci che la configurazione errata non venga riattivata al termine del ripristino."

Viene anche detto che "Al momento non disponiamo di una stima delle tempistiche di completamento del rollback, ma aggiorneremo questa comunicazione entro 30 minuti o non appena avremo nuove informazioni."

Aggiorneremo anche noi la notizia quando ci saranno novità rilevanti, nella speranza che la situazione si risolva presto.