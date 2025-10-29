Il trailer di lancio di Tales of Xillia Remastered ci ricorda il debutto imminente su PC, PS5, Xbox e Switch

Il filmato propone un mix di scene animate, dialoghi tra i personaggi e sequenze di gameplay che mettono l'accento sul Dual Raid Linear Motion Battle System , che permette di "collegare" due personaggi in campo per dare vita a combo devastanti e speciali abilità di supporto.

Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio di Tales of Xillia Remastered , anticipando di giusto un paio di giorni il debutto ufficiale di questa riedizione per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Grafica migliorata e non solo

In uscita il prossimo 31 ottobre, questa versione aggiornata introduce diverse migliorie. Quelle più evidenti sono a livello grafico, con il gioco che può arrivare fino ai 4K e 60 fps su console e 4K a 120 fps su PC. Inoltre, è stata aggiunta un'opzione per attivare/disattivare gli incontri, l'accesso anticipato ai negozi e un sistema di salvataggi automatici. Inoltre, sono inclusi tutti i DLC pubblicati per l'originale, ad eccezioni di alcuni contenuti su licenza.

Per il resto, la remaster ripropone uno dei capitoli moderni della serie Tales of più apprezzati dal pubblico. Pubblicato in Europa nel 2013 su PS3, il gioco è ambientato nel mondo di Rieze Maxia, Tales of Xillia segue le vicende di Jude Mathis, un giovane studente di medicina, e Milla Maxwell, l'incarnazione del Signore degli Spiriti. I due si ritrovano coinvolti in una fuga rocambolesca e in una missione per fermare una minaccia che rischia di compromettere l'equilibrio tra umani e spiriti. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione dell'originale per PS3. Inoltre, vi segnaliamo che Bandai Namco ha confermato che è in lavorazione anche una versione rimasterizzata del sequel Tales of Xillia 2.