The Outer Worlds 2 è disponibile e le recensioni su Steam sono ottime

Obsidian Entertainment ha annunciato il lancio di The Outer Worlds 2 su Xbox Series X e S, Xbox su PC, handhelds ROG Xbox Ally, Battle.net, Steam e PlayStation 5. Da notare il numero di piattaforma in cui sono state divise le versioni Xbox e PC. Viene inoltre ricordato che The Outer Worlds 2 è un titolo Xbox Play Anywhere e disponibile dal primo giorno con Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass . Supporta anche la progressione incrociata su Xbox, nonché su Steam e Battle.net collegando l'account Microsoft.

Bonus e altre informazioni

Al di là delle informazioni di lancio, va registrata la risposta entusiasta dei giochi, quantomeno su Steam, dove The Outer Worlds 2 ha l'85% di recensioni positive (al momento di scrivere questa notizia), per un giudizio complessivo Molto Positivo. Per chi se lo stesse chiedendo, non sono giudizi della prima ora, perché il gioco è in realtà già accessibile da tre giorni per chi ha prenotato le edizioni più costose.

Chi ha acquistato la Premium Edition ha ricevuto, oltre al gioco base, anche il Battle Pack Anti-Monopolistico del Comandante Zane, il Pacchetto Premio Apprezzamento Corporate di Moon Man, un artbook digitale, la colonna sonora completa e il DLC Pass per due future espansioni della storia (non appena saranno disponibili).

Inoltre, attualmente The Outer Worlds 2 è settimo nella classifica globale di Steam per ricavi, con un balzo di 80 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Si trova subito sotto Battlefield REDSEC e sopra a Dispatch. Chiaramente è troppo presto per parlare di successo o insuccesso. Non ci resta che aspettare e stare a vedere.