Prenota Tales of Xillia per PS5 su Amazon al prezzo minimo garantito: a breve in uscita

Su Amazon è possibile effettuare il pre-order della versione PS5 di Tales Of Xillia, nuovo titolo targato Bandai Namco in uscita il prossimo 31 ottobre.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   24/10/2025
Su Amazon, oggi, è possibile effettuare il pre-order di Tales of Xillia per PS5, il nuovo titolo targato Bandai Namco in uscita il prossimo 31 ottobre 2025. Siamo agli sgoccioli e dunque, se siete interessanti e ancora non l'avevate fatto, è il momento di prenotare il gioco: è possibile farlo direttamente tramite questo link oppure accedendo alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Preparati a vivere l'avventura di Milla e Jude nel mondo incantato di Rieze Maxia, una terra dove esseri umani e spiriti convivono in armonia. In questo viaggio ricco di emozioni e misteri, i due protagonisti affronteranno prove difficili e scelte morali che metteranno alla prova il loro coraggio, la loro amicizia e la loro determinazione.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco offre un'esperienza di combattimento profonda e appagante grazie al Dual Raid Linear Motion Battle System, che unisce tempismo e strategia in battaglie dinamiche in tempo reale. I giocatori potranno combinare gli attacchi di diversi personaggi per creare combo e sfruttare abilità di supporto speciali in grado di ribaltare l'esito dello scontro.

Oltre alle battaglie, l'esplorazione di Rieze Maxia raggiunge nuovi livelli di immersione grazie a una grafica migliorata e a una serie di funzionalità moderne pensate per rendere l'esperienza più fluida e accessibile. Tra queste spiccano il salvataggio automatico, la possibilità di disattivare gli incontri casuali e l'accesso anticipato ai negozi.

