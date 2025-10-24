Alabaster Dawn, abbiamo provato il nuovo GDR dei creatori di CrossCode

C'era una volta un piccolo team tedesco che voleva creare un RPG. Vale la pena iniziare questa anteprima raccontandola come fosse una favola, dal momento che la storia di Radical Fish Games, a volte, ne assume i contorni fantastici. Il progetto che volevano realizzare si intitolava CrossCode. L'anno era il 2015 e Radical Fish aveva aperto una campagna su Indiegogo cercando finanziamenti per portare a termine il suo primo videogioco. Fa riflettere il fatto che, sempre in quegli anni, un altro autore tedesco, chiamato Matthias Linda, avesse iniziato a lavorare sul suo RPG intitolato Chained Echoes. Sia quest'ultimo che CrossCode nascevano dalla voglia di omaggiare alcuni titoli giapponesi che avevano segnato l'infanzia dei rispettivi autori. Uno su tutti: Chrono Trigger. In entrambi i casi, lo sviluppo fu lungo e difficile. Più volte sul punto di essere abbandonato. Linda sacrificò sette anni della sua vita per portare a termine Chained Echoes praticamente da solo, e Radical Fish riuscì a raccogliere circa 90.000 dollari per completare il gioco. I soldi, però, erano solo una parte della soluzione, e quindi CrossCode entrò in una lunga fase di accesso anticipato. In molti pensavano addirittura che non avrebbe mai visto la luce in versione definitiva. Le due storie, invece, hanno lo stesso lieto fine: i videogiochi sono usciti, sono stati grandi successi e anche un modo per lanciare l'idea del gioco di ruolo giapponese visto attraverso l'ottica europea. Hanno dimostrato che fosse possibile rileggere in un'altra chiave i classici nipponici. Si può dire che siano stati gli apripista di quello che quest'anno ha fatto Clair Obscur: Expedition 33. Lo stile grafico di Alabaster Dawn è molto piacevole e mescola elementi in 2D e in 3D Dopo CrossCode, in molti si sono chiesti cosa fosse il misterioso Project Terra, a cui Radical Fish aveva iniziato a lavorare subito dopo i DLC del loro primo gioco. Infine, il titolo è stato svelato: Alabaster Dawn, ancora un gioco di ruolo che, per certi versi, non si discosta molto da quella formula vincente del predecessore. Un videogioco d'avventura, hack 'n' slash, con puzzle ambientali. Praticamente una lettera d'amore a Secret of Mana. Noi lo abbiamo provato in occasione dello Steam Next Fest, con una demo di circa due ore.

Tra demoni e capibara Lontano dalla metanarrativa di CrossCode - che ci metteva nei panni di Lea, giocatrice di un MMORPG - Alabaster Dawn si adagia su canoni fantasy più classici, raccontandoci di un mondo in cui gli esseri umani si sono rifugiati sottoterra dopo l'attacco di una malvagia entità chiamata Nyx. Uomini e donne sono corsi ai rifugi sotterranei, dove sono sprofondati in un lungo sonno, fino a quando gli antichi dei non li hanno risvegliati per combattere la minaccia di Nyx, dando loro armi e poteri in grado di superare le forze del male. Il gioco inizia proprio al comando di uno degli eroi prescelti: armati di tutto punto e con la benedizione dei divini, il percorso di questi guerrieri è talmente semplice da fungere da tutorial. Mentre passiamo attraverso le linee nemiche, Alabaster Dawn ci spiega le basi del combattimento e ci mostra tutta la bellezza dello stile grafico del gioco: una sorta di 2.5D che mescola elementi in due e in tre dimensioni. C'è subito un piccolo colpo di scena: improvvisamente, gli dei abbandonano gli eroi umani. Le armi e le armature svaniscono, e ai guerrieri non resta che soccombere contro le armate di Nyx. Una catastrofe nella catastrofe: l'umanità è sconfitta. Spacciata, addirittura. Juno, la protagonista della storia, si sveglia anni dopo. Sarà lei a dover raccogliere l'eredità degli umani e a salvare il mondo, facendosi largo tra le armate di mostri. Quello in cui si desta, infatti, è un ambiente completamente diverso da quello che ricordava: la natura un tempo verde e rigogliosa ha lasciato spazio a un arido deserto, abitato solo da demoni. Armata di una spada consegnatale da Cabbage, l'ultima delle antiche divinità, che ora appare sotto forma di un carinissimo capibara, Juno parte per l'avventura, per salvare il suo villaggio e i propri genitori.

Un'avventura a base di combattimenti e puzzle La demo di Alabaster Dawn è strutturata in tre diverse sezioni: la prima, quella più corposa, rappresenta l'inizio del videogioco, il prologo, e sarà possibile importare i progressi nella versione finale. Si tratta di una sorta di grande tutorial, nel quale il GDR ci fa fare esperienza con le possibilità offerte dal sistema. La prima cosa che lascia piacevolmente stupiti è proprio la reattività dei comandi. In realtà non dovrebbe sorprenderci, perché anche CrossCode in questo era eccezionale, ma la sensazione di grande fluidità nei movimenti di Juno ci ha lasciati estasiati. La ragazza intervalla senza interruzioni le combo della sua spada e i colpi di balestra con maestria, dando vita ad attacchi che si concatenano senza mai alcuna incertezza. Il sistema di combattimento di Alabaster Dawn è fluido e ottimamente realizzato La progressione nell'avventura è simile a CrossCode: si alternano momenti in cui eliminare gli avversari ad altri in cui risolvere piccoli puzzle ambientali, spesso basati su oggetti e interruttori da colpire con l'arma a distanza. Il combattimento è veloce e preciso, gli impatti restituiscono un gran bel senso di soddisfazione, e premendo il tasto della parata al momento giusto è possibile respingere gran parte degli attacchi nemici. Niente di particolarmente originale, ma è il feeling a stupire e a rendere tutto piacevole. Ogni mostro ha poi una barra della resistenza che, quando del tutto esaurita, lo fa entrare in uno stato di stordimento che lo paralizza e aumenta esponenzialmente i danni che è possibile infliggergli. Alcuni degli avversari più coriacei sono vulnerabili solo una volta che spezziamo loro la guardia in questo modo. Come da tradizione per il genere, Alabaster Dawn ha un albero delle abilità che dà accesso a miglioramenti delle statistiche e a combo avanzate per le armi. Nella demo ce ne sono due: una spada e un enorme martello. Le combo che si sbloccano non si limitano a sequenze di attacchi deboli e forti, ma presentano anche interessanti dinamiche legate alla tempistica di pressione dei tasti, con pause che vanno rispettate per accedere alle combinazioni più potenti. Le parate perfette generano un effetto coreografico molto evidente Juno può equipaggiare anche delle armi a distanza che essenzialmente servono per risolvere gli enigmi ambientali. Questi ultimi, recuperando sempre da CrossCode, hanno spesso a che fare con la capacità di raggiungere determinati interruttori e quindi richiedono un certo posizionamento nell'ambiente. Per questo motivo, a volte, bisogna arrampicarsi su piattaforme, saltare e capire quali ostacoli ci impediscono di mirare al bersaglio. Non è sempre così facile capire come muoversi e su quale piattaforma posizionarsi, anche per via della prospettiva dell'inquadratura scelta da Alabaster Dawn, che tende a rendere confuse le altezze, appiattendole.

Un assaggio dei dungeon Il resto della demo fa un salto in avanti e presenta due momenti successivi: un piccolo festival cittadino, a cui segue una battaglia con un boss, il Nyx Avatar, il vero test finale per la lunga fase di tutorial, e un assaggio di dungeon chiamato The Hall of Trials. Il boss è interessante perché va affrontato sfruttando al massimo il sistema di schivate e parate perfette, mentre il dungeon ci dà un'idea di come saranno le fasi avanzate dell'esperienza. I combattimenti sono decisamente più strutturati e complessi, i nemici danno del filo da torcere e anche i puzzle sono basati su meccaniche più articolate, da risolvere con il chakram. Con la seconda arma a distanza, Alabaster Dawn mette in campo delle idee niente male, che sfruttano alcune caratteristiche del chakram, come la possibilità di aggrapparsi a certe colonne per proseguire autonomamente il percorso, e di trasportare energia elettrica per ridare vita a vecchi meccanismi. Gli enigmi hanno spesso a che fare con il posizionamento di Juno Dopo quasi due ore di provato, Alabaster Dawn ci è sembrato il degno successore di quella perla che era CrossCode. Ancora non è tutto perfetto: l'interfaccia è migliorabile, alcuni ritratti nei dialoghi sembrano perfino in bassa risoluzione, e forse serve un bilanciamento più attento della difficoltà, specialmente nella sezione del dungeon. Eppure, è bello immergersi in quest'ulteriore rilettura di un classico giapponese da parte di un team tedesco che ha già dimostrato di avere la sensibilità giusta.

Alabaster Dawn è un GDR che raccoglie l'eredità di quella gemma che è stata CrossCode, con il coraggio e l'ambizione di migliorare sotto tutti i punti di vista il predecessore. Combattere è un piacere, così come esplorare e risolvere gli enigmi basati sul lancio di proiettili e sul posizionamento del personaggio. Da vedere, il gioco è ancora più bello di CrossCode, con questo 2,5D animato in maniera perfetta. È ancora un po' grezzo, com'è comprensibile, dal momento che mancano ancora alcuni mesi all'uscita, ma non vediamo l'ora di metterci le mani sopra.