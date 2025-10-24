Nothing testa il nuovo Phone (3a) Lite su Geekbench: emergono diversi dettagli sulle specifiche tecniche

Secondo il report, il Nothing Phone (3a) Lite, identificato dal product code "A001T", è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 7300 con GPU Mali-G615 MC2 , affiancato da 8 GB di RAM . Il sistema operativo rilevato è basato su Android 15 .

Il nuovo Nothing Phone (3a) Lite inizia a far parlare di sé grazie al suo recente passaggio su Geekbench, la piattaforma di benchmark spesso utilizzata dai produttori per test preliminari prima del lancio ufficiale . Sebbene i risultati in termini di prestazioni pure vadano presi con cautela, il test offre diversi dettagli interessanti sul piano tecnico e sul software che equipaggerà il dispositivo.

Specifiche tecniche e prestazioni del Nothing Phone (3a) Lite

In termini di prestazioni, il benchmark segnala circa 1.000 punti in single-core e 3.000 punti in multi-core. Si tratta di valori in linea con la fascia media, anche se - come precisano gli stessi tester - il firmware del prototipo non è ancora ottimizzato, quindi i punteggi finali potrebbero migliorare sensibilmente con le versioni definitive del software.

Non mancano però le incertezze. L'insider Abhishek Yadav, che ha condiviso il test su X, ha dichiarato che il chip visto su Geekbench potrebbe non essere quello definitivo. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Nothing starebbe valutando di sostituire il Dimensity 7300 con lo Snapdragon 6s Gen 4 di Qualcomm, potenzialmente più efficiente dal punto di vista energetico.