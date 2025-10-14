Nothing prepara il lancio del Phone (3a) Lite: spuntano le configurazioni e i colori disponibili

Dopo il successo dei modelli Nothing Phone (3a) e (3a) Pro presentati all'inizio dell'anno, l'azienda guidata da Carl Pei si prepara a espandere ulteriormente la propria gamma con un nuovo smartphone: il Nothing Phone (3a) Lite. Secondo quanto rivelato dal noto insider Sudhanshu Ambhore, il dispositivo è attualmente in fase di sviluppo e sarà posizionato come la variante più accessibile della serie 3a.
Il Nothing Phone (3a) Lite, già anticipato in precedenza da un'altra fonte affidabile, Yogesh Brar, arriverà in una singola configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Per quanto riguarda le opzioni cromatiche, il dispositivo sarà disponibile nelle classiche tonalità Black e White, ma non è escluso che in alcuni mercati possano comparire versioni aggiuntive.
Nothing Phone (3a) Lite: lancio e costo
Secondo le informazioni trapelate, il nuovo modello sarà lanciato a livello globale entro la fine del 2025, con disponibilità anche in India, uno dei principali mercati per il marchio. Nonostante non siano ancora noti i dettagli tecnici completi, è chiaro che il posizionamento "Lite" indicherà un prezzo inferiore rispetto al Nothing Phone (3a), che al momento del lancio costava 24.999 rupie (243€ circa).
Gli analisti ipotizzano che il nuovo dispositivo potrebbe collocarsi nella fascia sotto le 20.000 rupie (195€ circa), rendendolo uno dei modelli Nothing più competitivi di sempre.
Nothing Phone (3a) Lite: (possibili) specifiche a confronto
Il design dovrebbe mantenere la filosofia tipica del brand, anche se con piccole semplificazioni hardware per contenere i costi. In attesa della scheda tecnica ufficiale, è utile ricordare le caratteristiche del modello di riferimento, il Nothing Phone (3a): display AMOLED da 6,77"con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz, processore Snapdragon 7s Gen 3, fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.
Il tutto alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 50W. Sul fronte fotografico, il 3a dispone di una tripla fotocamera posteriore e una selfie-cam da 32 MP. Infine, il dispositivo gira su Nothing OS basato su Android 15, con garanzia di aggiornamenti fino ad Android 18.