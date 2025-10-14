Nothing prepara il lancio del Phone (3a) Lite: spuntano le configurazioni e i colori disponibili

Dopo il successo dei modelli Nothing Phone (3a) e (3a) Pro presentati all'inizio dell'anno, l'azienda guidata da Carl Pei si prepara a espandere ulteriormente la propria gamma con un nuovo smartphone: il Nothing Phone (3a) Lite. Secondo quanto rivelato dal noto insider Sudhanshu Ambhore, il dispositivo è attualmente in fase di sviluppo e sarà posizionato come la variante più accessibile della serie 3a.

Il Nothing Phone (3a) Lite, già anticipato in precedenza da un'altra fonte affidabile, Yogesh Brar, arriverà in una singola configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Per quanto riguarda le opzioni cromatiche, il dispositivo sarà disponibile nelle classiche tonalità Black e White, ma non è escluso che in alcuni mercati possano comparire versioni aggiuntive.