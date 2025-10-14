Steel Ball Run - Le Bizzarre Avventure di JoJo, un teaser trailer per la serie Netflix

Netflix ha pubblicato il teaser trailer di Steel Ball Run - Le Bizzarre Avventure di JoJo, la nuova serie animata tratta dal manga di Hirohiko Araki, che farà il proprio debutto sulla piattaforma streaming nel corso del 2026.
Basato sulle storie pubblicate originariamente fra il 2004 e il 2011, Steel Ball Run si pone per molti versi come l'arco narrativo più... bizzarro per l'opera di Araki, che si reinventa attraverso l'introduzione di un universo differente, una versione alternativa degli Stati Uniti del XIX secolo.
Sullo sfondo di questo scenario si svolge una spettacolare corsa a cavallo transcontinentale, la Steel Ball Run appunto: un percorso da oltre seimila chilometri che i protagonisti dell'avventura, vale a dire Johnny Joestar e Gyro Zeppeli, sono determinati a completare portando a casa la vittoria.
La gara si trasforma però rapidamente in una battaglia senza esclusione di colpi, in cui emergono nuovi personaggi e pericolosi avversari in un intreccio che mescola western, avventura e persino misticismo.
Un grande ritorno
Il teaser trailer di Steel Ball Run - Le Bizzarre Avventure di JoJo segna un importante ritorno per l'anime tratto dalle opere di Hirohiko Araki, ad alcuni anni dalla conclusione di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean. Tutta questa attesa verrà adeguatamente ripagata?
Probabilmente sì, a giudicare appunto dalla qualità del materiale originale e dal suo indubbio potenziale, anche e soprattutto alla luce dell'ottimo lavoro svolto con le precedenti trasposizioni portate su Netflix a partire dal 2020.