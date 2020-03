Le bizzarre avventure di JoJo arriva su Netflix

E ci sorprende che molti ancora non lo conoscano nel nostro paese solo solo perché Araki adora l' Italia , anzi la venera. Le famigerate pose in cui ritrae i suoi personaggi si ispirano alle opere di Michelangelo, lo Scarpone fa capolino in quasi tutti i suoi manga in una forma o nell'altra e un intero arco narrativo de Le bizzarre avventure di JoJo si svolge in Italia. In questo senso, siamo felici che Netflix abbia deciso di ospitare le prime due stagioni del più recente adattamento animato della serie. Non è la prima volta che JoJo diventa un anime, infatti. Studio A.P.P.P. ci aveva già provato tra il 1993 e il 2007 con una serie di OAV che reinterpretava il terzo arco narrativo del manga e con un lungometraggio che adattava il primo, ma è stato solo nel 2012 che David Production ha rimesso mano all'opera con una serie televisiva di successo che finora ha trasposto cinque parti del fumetto per un totale di 152 episodi. Su Netflix arrivano dunque le prime due stagioni, sottotitolate in italiano: vi spieghiamo perché non potete assolutamente perdervele.

È incredibile pensare che, ancora oggi, esista qualcuno che non conosce Le bizzarre avventure di JoJo . Eppure Hirohiko Araki ha cominciato a disegnare il manga nel 1986 e non ha ancora finito: ormai si contano 126 volumi, senza contare gli spin-off che l'autore - ormai sessantenne - trova il tempo di disegnare tra una consegna e l'altra. Araki ha cominciato la sua carriera di fumettista nel '83 con Magical B.T. ma è stato solo dopo i brevi Baōh e Gorgeous Irene che ha iniziato JoJo no Kimyō na Bōken su Weekly Shonen Jump, trovando una formula originale e uno stile tutto suo. Araki, che aveva esordito imitando il tratto di Naoki Tsuji e ispirandosi a Ken il guerriero di Tetsuo Hara e Buronson, si è lasciato pian piano influenzare dalla pittura occidentale, e in particolare da quella francese di Paul Gauguin: oggi le sue illustrazioni fanno il giro del mondo, sono esposte al Louvre o compaiono nelle vetrine dei negozi di Gucci. Hirohiko Araki è, semplicemente, uno dei migliori artisti del globo.

La prima stagione

La prima stagione de Le bizzarre avventure di JoJo è costituita da 26 episodi in totale, ma a sua volta si divide in due parti: la prima parte, composta da nove episodi, ripercorre i primi cinque volumetti del manga, un arco narrativo intitolato Phantom Blood. L'opera di Hirohiko Araki è infatti generazionale e ogni arco narrativo si svolge in un'epoca diversa, ma il protagonista è sempre e comunque collegato, direttamente o indirettamente, alla dinastia di Jonathan Joestar, la star di Phantom Blood. La storia comincia infatti in Inghilterra, alla fine del diciannovesimo secolo, quando l'aristocratica famiglia Joestar adotta il giovane Dio Brando per onorare un debito di vita. Jonathan si ritrova così alle prese con un fratellastro disposto alle peggiori bassezze pur di usurpare il suo posto di erede e la situazione si complica drasticamente quando Dio mette le mani su un manufatto che lo trasforma in un vampiro. JoJo scoprirà un mondo sinistro e dovrà imparare un'antica arte marziale per sconfiggere Dio e riscattare il suo cognome.

La seconda parte della stagione, diciassette episodi in totale, adatta invece il secondo arco narrativo del manga, intitolato Battle Tendency. A questo punto cercheremo di evitare troppe anticipazioni, ma dato che stiamo parlando di una saga generazionale potrebbe non essere facile. In questa parte dell'anime, ambientata nel 1938, il protagonista è Joseph Joestar, il nipote di Jonathan. Il nuovo JoJo è un intrepido scavezzacollo che ha ereditato i poteri del nonno: questo fa di lui uno dei pochi esseri umani capaci di fronteggiare una specie di superuomini legata al manufatto che trasformò Dio Brando in un vampiro. La battaglia contro gli Uomini del Pilastro condurrà Joseph in Italia e alla scoperta di legami che credeva perduti, in un susseguirsi di assurdi combattimenti pieni di strategia e violenza. Hirohiko Araki, a differenza di molti mangaka che pubblicavano per Jump, rifiuta fermamente lo stratagemma dei tornei e preferisce imbastire scontri incentrati sulla tattica e sull'astuzia, piuttosto che sulla forza bruta.

La prima stagione de Le bizzarre avventure di JoJo è probabilmente la più debole dell'adattamento David Production, sebbene Battle Tendency resti ancora oggi uno degli archi narrativi più amati. Probabilmente concepita come un esperimento, soffre il budget ridotto e lo stile ancora acerbo di Hirohiko Araki: lo studio di animazione riproduce con una precisione sbalorditiva le tavole e i tratti dell'autore, a costo di sacrificare molte animazioni in sequenze asciutte che tradiscono le superlative sigle introduttive in computer grafica. Fa da contraltare l'ottima colonna sonora di Hayato Matsuo (Phantom Blood) e Taku Iwasaki (Battle Tendency) ma un fan di Araki non dovrebbe stupirsi: la musica ha sempre avuto un ruolo centrale nelle sue opere, una fonte d'ispirazione da citare continuamente, e quindi si resta piacevolmente colpiti nell'ascoltare la sigla di chiusura, Roundabout (1972) degli Yes. La prima stagione può essere un po' difficile da digerire, ma è fondamentale per comprendere meglio le meraviglie che seguiranno e, in ogni caso, riesce a essere dannatamente coinvolgente e coraggiosa.