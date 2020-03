Cyberpunk 2077, la mappa è quella del gioco di ruolo cartaceo? Così pare

Alcuni fan della versione cartacea di Cyberpunk hanno notato come la mappa di Cyberpunk 2077 sia basata sull'ultima edizione del gioco di ruolo di Mike Pondsmith. Che CD Projekt Red abbia acquisito la licenza ufficiale di Cyberpunk non è un mistero per nessuno, quindi era abbastanza scontato che riprendesse anche alcuni elementi per dare vita alla Night City del videogioco.



Comunque sia le due mappe non saranno sovrapponibili, nel senso che per Cyberpunk 2077 gli sviluppatori polacchi hanno scelto di prendersi delle libertà rispetto alla fonte originale, probabilmente per questioni legate al game design. Ad esempio la parte sud di Night City comprende ora City Center, un'area che nel gioco di ruolo cartaceo si trova a nord. Diverse le modifiche anche ad altre zone, segno che c'è stato un bel rimaneggiamento per arrivare alla mappa finale.



Realizzare mappe di un videogioco non è un'impresa banale, visto che bisogna studiarle in accordo alla progressione del personaggio guidato dal giocatore. In questo caso, vista la libertà di scelta concessa, deve essere stato ancora più complesso armonizzare il tutto. Comunque sia bisogna aggiungere che in questo caso parliamo sì di informazioni fondate, ma elaborate dai fan. Quindi la versione finale della mappa di Cyberpunk 2077 potrebbe presentare delle differenze notevoli rispetto a quella oggetto di speculazioni.



Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 17 settembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Successivamente lo vedremo anche su Xbox Series X, come annunciato dalla stessa CD Projekt Red. Di nostro diamo per scontata anche la versione PS5, ma non c'è ancora alcuna conferma in merito.