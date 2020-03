Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 3/3/2020

Le offerte Amazon di oggi ci accolgono con un portatile da gioco ACER Nitro 5, equipaggiato con schermo da 144Hz, e con una già nota e valida Smart TV Philips 4K da 55 pollici. Il resto degli sconti è invece dedicato alle fotocamere, con la prima che garantisce un ottimo rapporto tra prezzo e qualità, almeno nell'ambito delle macchine compatte, mentre la seconda è apprezzata per la qualità dei video.



