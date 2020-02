Cyberpunk 2077 ufficiale su Xbox Series X, upgrade gratis dalla versione Xbox One

Cyberpunk 2077 è stato annunciato in via ufficiale per Xbox Series X, stando al messaggio appena pubblicato da CD Projekt RED su Twitter.



Lo studio ha infatti rivelato che i possessori di Cyberpunk 2077 per Xbox One avranno diritto a effettuare l'upgrade gratuitamente alla versione Xbox Series X.



"I giocatori non dovrebbero mai essere obbligati ad acquistare lo stesso gioco due volte o a pagare per un upgrade, dunque i possessori di Cyberpunk 2077 per Xbox One riceveranno l'upgrade alla versione Xbox Series X gratis non appena disponibile", recita il post.



Possiamo dunque trarre una serie di considerazioni pur non confermate da CD Projekt RED: la prima è che Cyberpunk 2077 uscirà anche in versione Xbox Series X e naturalmente PS5.



La seconda considerazione è che, quantomeno sulla console Microsoft, si potranno utilizzare i dischi dei giochi in versione Xbox One ed eventualmente aggiornarli alla nuova piattaforma.





Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2020