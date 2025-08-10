Quanto dura Ninja Gaiden 4? Lo rivela il direttore di Team Ninja

Quanto dura Ninja Gaiden 4? Stando alle parole pronunciate nel corso di un'intervista dal direttore di Team Ninja, Masazaku Hirayama, la campagna del gioco richiederà dalle quindici alle venti ore per essere completata.

Tuttavia la durata complessiva dell'esperienza si spingerà oltre tale valore, vista la presenza di contenuti extra che si sbloccheranno dopo aver portato a termine la storia una prima volta e che andranno ad arricchire il pacchetto.

"Dopo aver completato il gioco una volta si sbloccherà la difficoltà Master Ninja e, ovviamente, oltre alla modalità storia ci saranno anche le missioni sfida e le sfide dei capitoli", ha spiegato Hirayama.

"Ci sarà quindi una quantità consistente di contenuti con cui i giocatori potranno cimentarsi dopo la prima run", ha continuato il direttore di Team Ninja, che ha poi provveduto a descrivere una delle più interessanti novità di Ninja Gaiden 4.