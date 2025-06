La data di uscita di Ninja Gaiden 4 è stata rivelata da un trailer

La data di uscita di Ninja Gaiden 4 è stata annunciata da Team Ninja durante l'Xbox Games Showcase con un nuovo, spettacolare trailer ricco di sequenze di gameplay: il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 21 ottobre.

Si tratta di un ritorno sensazionale per l'inarrestabile Ryu Hayabusa, che in quest'avventura non sarà solo ad affrontare le forze del male: al suo fianco troveremo Yakumo, un giovane ninja prodigio dalle straordinarie abilità.

Sullo sfondo di una Tokyo futuristica su cui incombe una terribile minaccia, avremo la possibilità di sperimentare le meccaniche di un sistema di combattimento che unisce eleganza e brutalità, precisione e strategia, grazie alla collaborazione con PlatinumGames.

In Ninja Gaiden 4 ritroveremo tecniche classiche ma in versione rinnovata, insieme a nuove manovre che consentono di trasformare le armi al fine di sbaragliare intere ondate di nemici, il tutto nell'ambito di sequenze assolutamente spettacolaari.