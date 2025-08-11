Ninja Gaiden 4 avrà un Hero Mode con schivata e parata automatiche

Il director di Team Ninja, Masakazu Hirayama, ha rivelato che Ninja Gaiden 4 includerà un Hero Mode con schivata e parata automatiche: una modalità semplificata che consentirà anche ai giocatori meno esperti di avanzare nella campagna.

"Attivando l'Hero Mode in Ninja Gaiden 4 verranno abilitate le funzioni di assistenza automatica, quindi ci saranno l'auto-parata e l'auto-schivata", ha dichiarato Hirayama in un'intervista, spiegando tuttavia che lo scopo di tale funzionalità non è quello di rendere il gioco facile.

L'idea è infatti di fornire agli utenti uno strumento per sviluppare le proprie abilità in maniera progressiva. "Una volta che sentiranno di aver acquisito una certa padronanza del flusso generale del combattimento, potranno andare nelle opzioni e disabilitare l'auto-parata, e poi man mano passare alla difficoltà normale e a quella difficile", ha detto il director.

"Ninja Gaiden 4 è un gioco impegnativo e ci sono persone che temono possa essere troppo difficile. Voglio rassicurarli sul fatto che esistono strumenti che possono utilizzare per migliorare, diventare giocatori più capaci e, in definitiva, trasformarsi in veri maestri ninja."