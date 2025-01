PlatinumGames ha detto che non sta sviluppando Ninja Gaiden 4 per Team Ninja, ma lo stanno realizzando insieme

Lo studio di sviluppo di Bayonetta e NieR: Automata ha però voluto precisare che non è così, in un'intervista riportata dalla testata giapponese GameWatch, cui hanno partecipato Yuji Nakao, co-director e co-producer di Ninja Gaiden 4 per PlatinumGames, e Fumihiko Yasuda, co-producer per Team Ninja.

Una collaborazione sentita

I due hanno spiegato che la collaborazione è nata dal rapporto tra Hisashi Koinuma, presidente di Koei Tecmo Games, e Atsushi Inaba, CEO di PlatinumGames. I due hanno discusso del progetto e lo hanno presentato a Phil Spencer di Microsoft, che ha subito approvato la collaborazione.

Alla domanda se Team Ninja avesse davvero bisogno di coinvolgere un altro studio per lo sviluppo di Ninja Gaiden 4, Yasuda ha spiegato: "In passato ci siamo occupati di proprietà intellettuali di altre aziende e, allo stesso modo, abbiamo affidato i nostri progetti ad altri. Ognuna di queste esperienze ci ha insegnato molto, quindi questa volta abbiamo voluto lavorare con PlatinumGames, che ha prodotto molti dei nostri giochi d'azione preferiti."

Anche Nakao di PlatinumGames è intervenuto sull'argomento, aggiungendo: "Ci è stato affidato lo sviluppo del gioco, ma in realtà avevamo un forte desiderio di lavorare insieme, visto che siamo entrami sviluppatori di giochi d'azione." L'obiettivo di Ninja Gaiden 4 è quello di "elevare la leggendaria proprietà intellettuale di Koei Tecmo ai massimi livelli possibili." In questo senso, ha spiegato finalmente Nakao, "più che fare il gioco per loro, abbiamo sempre pensato di sviluppare il gioco insieme."

La collaborazione tra i due team sembra aver portato a molte novità positive. Stando a Yasuda, il fatto che Nakao sia un grande fan della serie ha permesso di preservarne l'essenza, introducendo però dei cambiamenti che Team Ninja non avrebbe potuto realizzare lavorando in solitaria, come il gusto di PlatinumGames per la spettacolarità e l'esagerazione.