Samsung Galaxy S25 Ultra sfida iPhone 16 Pro Max in due benchmark, ecco i risultati

Da ormai qualche giorno, in occasione dell'evento Galaxy Unpacked, Samsung ha tolto il velo alla sua nuova serie di smartphone Galaxy S25, che comprende al suo interno rispettivamente il modello base, Galaxy S25 Plus, il top di gamma Galaxy S25 Ultra e l'inedito Galaxy S25, il più compatto e sottile di tutta la serie. Nello specifico, alcuni recenti benchmark hanno messo alla prova Samsung Galaxy S25 Ultra, all'interno di un confronto diretto con il rivale iPhone 16 Pro Max: chi avrà avuto la meglio? Scopriamolo insieme.

Il benchmark Steel Nomad di 3DMark avrebbe messo a confronto i due top di gamma di Samsung ed Apple, mostrando risultati piuttosto sorprendenti. Entrando nello specifico, tale benchmark mette alla prova le GPU di entrambi i modelli di smartphone sulla base di carichi di lavoro non rasterizzati , evidenziando in questo caso le ottime performance di Adreno 830, montata su Samsung Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra VS iPhone 16 Pro Max: la sfida di Geekbench

Per quanto riguarda il frame rate, invece, Samsung Galaxy S25 ha raggiunto una media di 19,39 frame al secondo, a differenza dei 14,2 frame al secondo registrati da iPhone 16 Pro Max. In definitiva, il chip di casa Qualcomm mostra quindi una discreta superiorità nel caso dei carichi di lavoro non rasterizzati. Ricordiamo che tutta la nuova serie Galaxy S25 monta al suo interno una versione ad hoc del chip Snapdragon 8 Elite, dotata di una frequenza maggiore rispetto alla controparte standard.

Le performance in single-core di Samsung Galaxy S25 Ultra e iPhone 16 Pro Max

Lo stesso Samsung Galaxy S25 Ultra è stato protagonista di un ulteriore benchmark di confronto con iPhone 16 Pro Max, in questo caso realizzato da Geekbench. La situazione in questo caso si è dimostrata leggermente diversa, evidenziando prestazioni migliori di iPhone 16 Pro Max in single-core, con 3457 punti totalizzati a fronte dei 3220 punti registrati da Samsung Galaxy S25 Ultra.