Il chatbot Meta AI ricorda dettagli personali dai vostri profili Instagram e Facebook

Meta ha annunciato un'importante evoluzione per il suo chatbot IA: la capacità di "ricordare" dettagli personali degli utenti, come preferenze alimentari, interessi e informazioni demografiche, per offrire un'esperienza più personalizzata.

Questa funzionalità, già in fase di test da un anno, sarà ora disponibile su larga scala per gli utenti di Facebook, Messenger e WhatsApp, per ora solo negli Stati Uniti e in Canada. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio come funziona.